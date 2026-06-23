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    Fury gibt Ergebnisse metallurgischer Tests für das Lithium-Vorkommen Ninaaskumuwin bekannt – mit einem potenziellen, direkt versandfähigen Erzkonzentrat von 6,0 % Li2O5 und einer Ausbeute von 77 %

    Fury gibt Ergebnisse metallurgischer Tests für das Lithium-Vorkommen Ninaaskumuwin bekannt – mit einem potenziellen, direkt versandfähigen Erzkonzentrat von 6,0 % Li2O5 und einer Ausbeute von 77 %
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    TORONTO, Kanada – 23. Juni 2026 / IRW-Press / Fury Gold Mines Limited (TSX und NYSE American: FURY) („Fury“ oder das „Unternehmen“) – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fury-gold-mines ... freut sich, die endgültigen Ergebnisse der metallurgischen Testarbeiten an seiner Lithium-Entdeckung Ninaaskumuwin (die „Entdeckung“) bekannt zu geben, die sich im Rahmen des Projekts Elmer East im Eeyou Istchee James Bay Territory im Norden von Québec befindet. Ziel der metallurgischen Testarbeiten war es, die Mineralogie und die metallurgischen Eigenschaften des bei den Bohrungen durchteuften spodumenhaltigen Pegmatits zu charakterisieren. Vorläufige Testarbeiten auf der Grundlage eines ersten Bohrprogramms an der Entdeckung deuteten darauf hin, dass weitere Arbeiten gerechtfertigt waren (siehe Pressemitteilungen vom 9. Juli 2025 und 22. Juli 2025).

     

    Highlights der Untersuchungsergebnisse

     

    -          Die 85 analysierten Proben enthalten bis zu 42 % Spodumen;

    -          Die Gehalte der Proben reichen von 0,02 % bis 3,71 % Li₂O und von 0,36 % bis 6,30 % Fe₂O₃;

    -          Spodumen ist das einzige identifizierte lithifere Mineral, und der durchteufte Pegmatit ist frei von Verunreinigungen, was auf das Potenzial zur Produktion von Lithiumkonzentraten hindeutet, die für die Herstellung von Lithiumcarbonat und Lithiumhydroxid für Batterien geeignet sind; und

    -          Durchgeführte Tests haben die Machbarkeit der Herstellung eines „Direct Shipping Ore“ („DSO“)-Konzentrats mit einem Gehalt von 6,024 % Li₂O₅ bei einer Rückgewinnung von 76,66 % des Lithiums in 22,97 % der Masse durch einen einzigen Schritt der Dense-Media-Separation („DMS“) an dem gröbsten zerkleinerten Ausgangsmaterial nachgewiesen. Dieses Ergebnis ist sehr vielversprechend und legt einen selektiven Explorations- und Abbauansatz nahe.

     

    „Wir sind sehr erfreut über die hervorragenden metallurgischen Ergebnisse, die das Potenzial der Mineralisierung belegen, gut auf herkömmliche Aufbereitungsverfahren anzusprechen“, kommentierte Tim Clark, CEO von Fury. „Wir freuen uns darauf, Möglichkeiten zu identifizieren, um den Wert der Ninaaskumuwin-Entdeckung für unsere Aktionäre zu erschließen.“

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    Fury gibt Ergebnisse metallurgischer Tests für das Lithium-Vorkommen Ninaaskumuwin bekannt – mit einem potenziellen, direkt versandfähigen Erzkonzentrat von 6,0 % Li2O5 und einer Ausbeute von 77 % TORONTO, Kanada – 23. Juni 2026 / IRW-Press / Fury Gold Mines Limited (TSX und NYSE American: FURY) („Fury“ oder das „Unternehmen“) – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fury-gold-mines-ltd/ – freut sich, die endgültigen …
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