IREN – Vom Bitcoin-Miner zum Infrastrukturwert

IREN , früher unter dem Namen Iris Energy bekannt, hat sich in den vergangenen Jahren von einem klassischen Bitcoin-Mining-Unternehmen zu einem Anbieter von Hochleistungsrechenzentren für die Künstliche Intelligenz entwickelt. Das australische Unternehmen betreibt großskalige Rechenzentrumsstandorte in Nordamerika und kombiniert dabei zwei der dynamischsten Wachstumsmärkte der kommenden Jahre: Bitcoin-Mining und KI-Infrastruktur.

Während viele Investoren IREN weiterhin primär als Bitcoin-Miner wahrnehmen, entwickelt sich das Unternehmen zunehmend zu einer Infrastrukturplattform für digitale Vermögenswerte und Hochleistungsrechenleistung. Genau dieser strategische Wandel macht die Aktie derzeit besonders interessant.

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