Zafin bringt AIOS auf den Markt, eine End-to-End-Plattform zur Koordination und Steuerung agentenbasierter Arbeitsabläufe

TORONTO, 23. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Zafin, ein Anbieter von KI-Plattformen für regulierte Institutionen, hat heute Zafin AIOS vorgestellt, eine End-to-End-Plattform zur Orchestrierung von Agenten sowie eine Steuerungsebene für kontrollierte agentenbasierte Arbeitsabläufe. AIOS unterstützt regulierte Institutionen dabei, Mitarbeiter für verschiedene Aufgaben einzusetzen, ohne dabei den Überblick oder die Kontrolle darüber zu verlieren, wie die Arbeit erledigt wird. Die Plattform koordiniert die eigenen Agenten einer Institution sowie die in AIOS registrierten, zugelassenen Agenten von Drittanbietern zusammen mit den von ihnen genutzten Modellen und Tools über den gesamten Arbeitsablauf hinweg – vom Geschäftsbetrieb bis zur Softwarebereitstellung.

AIOS unterstützt regulierte Institutionen dabei, Akteure, Modelle, Tools und Arbeitsabläufe von der Absicht bis zum kontrollierten Ergebnis zu koordinieren – mit integrierten Kostenkontrollen und Leistungsnachweisen.

Da die selbstbestimmte Arbeit zunimmt, findet die Arbeit nicht mehr an einem einzigen Ort statt. Sie erstreckt sich über Akteure, Modelle, Werkzeuge, Arbeitsabläufe, Systeme und menschliche Entscheidungspunkte. AIOS wurde entwickelt, um diesen Wandel mithilfe von unternehmensweiten Rahmenbedingungen, Kostenkontrollen und integrierten Leistungsnachweisen zu steuern.

Laut einer aktuellen Deloitte-KI-Umfrage zum Thema KI verfügen nur 21 % der Unternehmen über ein ausgereiftes Governance-Modell für autonome KI-Agenten. Mit dieser Veränderung stehen die beaufsichtigten Institute vor einer neuen operativen Herausforderung: die Produktivität auf der Ebene einzelner Aufgaben in eine geregelte Betriebskapazität über alle Arbeitsabläufe hinweg umwandeln. AIOS begegnet diesem Problem, indem es Akteure, Modelle, Werkzeuge und Pilotprojekte in einen geregelten Prozess einbindet, in dessen Rahmen die Arbeit gesteuert, überprüft, kostenmäßig verwaltet, dokumentiert und im Laufe der Zeit verbessert werden kann.

Das Ergebnis ist ein besser kontrolliertes Betriebsmodell: mehr Kapazitäten, kürzere Durchlaufzeiten, eine strengere Kostenkontrolle, eine klarere Steuerung und besser verwertbare Erkenntnisse aus der geleisteten Arbeit.

„Agentische KI ist nicht nur ein weiterer Technologiezyklus. Sie verändert das Geschäftsmodell des Unternehmens", sagte Charbel Safadi, CEO von Zafin. „Zum ersten Mal wird echte Arbeit gemeinsam über Menschen, Agenten, Modelle und Systeme hinweg erfolgen. Regulierte Institutionen benötigen eine Möglichkeit, diese Arbeit zu koordinieren und dabei die menschliche Entscheidungshoheit, Kostendisziplin, Nachvollziehbarkeit und Rechenschaftspflicht zu wahren. Genau dafür wurde AIOS entwickelt: um Menschen, Systeme und KI in einen geregelten Arbeitsablauf zu integrieren."