Dieser neue Partner könnte Palantirs KI-Offensive beschleunigen

Die Partner wollen einen neuen Standard für datengetriebenes Marketing etablieren. Unternehmen sollen künftig in der Lage sein, auf Basis vertrauenswürdiger Daten Entscheidungen in Echtzeit zu treffen und Marketingmaßnahmen automatisiert umzusetzen.

Der Marketingtechnologie-Anbieter Zeta Global und der Datenanalyse- und KI-Spezialist Palantir Technologies gehen eine strategische Partnerschaft ein. Gemeinsam wollen die Unternehmen eine einheitliche Infrastruktur schaffen, die operative Unternehmensdaten, Kundendaten und Marketingprozesse miteinander verbindet. Im Mittelpunkt steht dabei "Athena", die KI-gestützte Intelligenzplattform von Zeta.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Zetas Datenplattform wird auf Palantir Foundry aufgebaut

Kern der Zusammenarbeit ist eine tiefe technische Integration beider Plattformen. Zeta will seine Data Cloud auf Palantirs Datenplattform Foundry neu aufbauen. Foundry liefert die Datenarchitektur, Governance- und Sicherheitsfunktionen für große Unternehmen. Athena soll diese Daten anschließend analysieren, Handlungsempfehlungen ableiten und messbare Ergebnisse liefern.

Palantir-Mitgründer und Vorstandschef Alex Karp sieht darin einen bedeutenden Schritt für die Branche. "Palantir und Zeta nutzen Ontology, um eine Marketingumgebung der nächsten Generation zu schaffen, die Zeta alle Vorteile der KI bietet und gleichzeitig vor vielen der bekannten Gefahren schützt", sagte Karp. Die Verbindung von containerbasierter Architektur und KI werde die Marketingindustrie verändern.

Zeta erwartet erhebliches Umsatzpotenzial

Auch Zeta-Chef David A. Steinberg betonte die strategische Bedeutung der Kooperation. Palantir habe die Infrastruktur aufgebaut, auf der einige der anspruchsvollsten Institutionen der Welt arbeiten. Zeta wiederum liefere die Intelligenz, mit der Unternehmen Kunden gewinnen, entwickeln und langfristig binden.

"Die nächste Generation der Wertschöpfung in Unternehmen wird durch die Verknüpfung von Betriebsdaten mit Kundendaten entstehen", sagte Steinberg. Nach Einschätzung des Managers könnte die Partnerschaft in den kommenden Jahren mehr als 100 Millionen US-Dollar zusätzlichen Jahresumsatz für Zeta generieren.

Fokus auf große Unternehmenskunden

Palantir wird die technische Infrastruktur bereitstellen, damit Zeta seine Marketinglösungen auch Kunden aus dem Foundry-Ökosystem anbieten kann. Beide Unternehmen verweisen dabei auf hohe Anforderungen an Sicherheit, Datenkontrolle und Compliance.

Mit der neuen Plattform soll Athena künftig auf deutlich umfangreichere Unternehmensdaten zugreifen können. Dadurch sollen Marketingteams schneller und präziser arbeiten und den Erfolg ihrer Maßnahmen besser messen können.

Die Ankündigung erfolgte im Umfeld des Cannes Lions International Festival of Creativity, wo Vertreter beider Unternehmen die künftige Rolle von künstlicher Intelligenz und datengetriebenem Marketing diskutieren.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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