🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)

    Deutsche Börse-News

    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    "Luft aus Thema Öl ist raus" ETFs

    Für Sie zusammengefasst
    • Verhandlungen USA-Iran senken Ölpreisperspektive
    • Gold-ETCs wieder stärker gefragt trotz Rückgang
    • Zweifel an KI-Bewertungen führen zu Gewinnmitnahmen
    Deutsche Börse-News - Luft aus Thema Öl ist raus ETFs
    Foto: adobe.stock.com

    FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Die Verhandlungen zwischen den USA und Iran laufen weiter, auf den Ölpreis wird nach dem Preisrutsch kaum noch gesetzt. Dafür geht in Gold-ETCs wieder mehr um. Gleichzeitig wachsen die Zweifel an den KI-Bewertungen wieder.

    23. Juni 2026. FRANKFURT (Deutsche Börse). Öl, Gold, Tech-Werte - an den Märkten ist weiter viel Bewegung. "Aktuell sind Gold-ETCs bei uns Umsatzspitzenreiter", berichtet Ivo Orlemann von der ICF Bank. "Bei Öl-ETCs ist hingegen nicht mehr viel los." Für das gesamte ETF-Geschäft meldet Holger Heinrich von der Baader Bank erhöhte Umsätze und einen deutlichen Kaufüberhang.

    Gold wird aktuell zu 4.111 US-Dollar die Feinunze gehandelt - deutlich unter dem Rekordhoch vom Januar bei 5.570 US-Dollar. "Das Geschäft mit Gold-ETCs hat sich belebt, Abgaben überwiegen aber", stellt Orlemann fest. Betroffen sind die Invesco Physical Gold-ETCs in US-Dollar und Euro (IE00B579F325, XS2183935274) und der VanEck Gold Miners-ETF (IE00BQQP9F84).

    Viel auffälliger war aber der Ölpreisrutsch nach dem Rahmenabkommen zwischen den USA und Iran. Das Barrel Brent wird am Dienstagmittag zu 77 US-Dollar gehandelt, Anfang des Monats waren es noch 97 US-Dollar. "Der starke Ölpreisrückgang ist in unseren Flows nicht zu sehen", meint Janis Völker von Lang & Schwarz. "Die Luft ist raus", bemerkt auch Orlemann. Einiges um gehe nur noch im WisdomTree WTI Crude Oil 3x Daily Short (XS2819844387). Der bildet den WTI-Preis invers und mit Hebel 3 ab.

    Gerne auch aktive ETFs

    Im Handel mit breit streuenden Aktien-ETFs ist Alltag angesagt. Meist Käufe sieht Orlemann im Deka MSCI World (DE000ETFL508), Käufe und Verkäufe im VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders (NL0011683594). Heinrich zufolge dominieren im World-Bereich auf der Kaufseite einkommensorientierte und dividendenstarke Strategien. Beispiele: der iShares World Equity High Income (IE000KJPDY61) und der JPM Global Equity Premium Income Active (IE000AP27VA7) - beides aktive ETF.

    Was US-Aktien angeht, werde ebenfalls auf einkommensorientierte und außerdem auf defensive Strategien gesetzt, etwa auf den aktiven ETF JPM US Equity Premium Income Active (IE0006YCYW06) und den UBS Factor MSCI USA Low Volatility (IE00BWT3KJ20). Nasdaq 100-Tracker (LU1681038599) würden hingegen abgestoßen. "In Europa konzentrierten sich die Käufe auf regionale Kernmärkte und Value-Strategien", berichtet Heinrich außerdem. So kämen französische (LU1681046931) und niederländische Aktien gut an. Nicht mehr gefragt: Small Cap-ETFs wie der iShares Stoxx Europe Small 200 (DE000A0D8QZ7).

    Unruhe in Fernost

    Mehr los als üblich ist Völker zufolge aktuell in Emerging Markets-ETFs, etwa im iShares Core MSCI EM IMI (IE00BKM4GZ66) oder auch spezielleren Produkten mit asiatischen oder japanischen Aktien. An den Börsen in Südkorea und Japan ist es nach den jüngsten Rekordläufen heute zu kräftigen Gewinnmitnahmen gekommen, der Handel in Seoul musste zeitweise ausgesetzt werden.

    Südkorea 2026 vorne

    Am besten entwickelt seit Jahresanfang haben sich die Börsen in Südkorea (plus 126 Prozent), Taiwan (82 Prozent), Thailand (29 Prozent) sowie Österreich und der Türkei (jeweils 27 Prozent), wie Zahlen der ETF-Plattform justETF zeigen. Die Flop-Liste wird von Indonesien (minus 35 Prozent) angeführt, es folgen China (minus 9 Prozent), Indien (minus 7 Prozent) und Südafrika (0 Prozent) und Deutschland (plus 2 Prozent).

    Mehr dazu: www.justetf.com

    Gewinnmitnahmen in Tech-Branche

    Im Handel mit Branchen-ETFs ist die Sorge vor überzogenen KI-Bewertungen wieder spürbar. Der Nasdaq 100 hat am gestrigen Montag ebenfalls deutlich verloren, seit Jahresanfang steht aber immer noch ein Plus von 20 Prozent. Der VanEck Semiconductor (IE00BMC38736) hat sich seit Jahresanfang sogar fast verdoppelt. Jetzt werden Gewinne mitgenommen, wie Orlemann meldet. Auf überwiegend Zuspruch stießen Rüstungs-ETFs, von VanEck (IE000YYE6WK5) oder WisdomTree (IE0002Y8CX98).

    "Raumfahrtaktien sind weiterhin Thema, mit Käufen und Verkäufen", berichtet Lang & Schwarz-Händler Völker außerdem. Im Mittelpunkt: der VanEck Space Innovators (IE000YU9K6K2).

    Die unsichere Lage an den Börsen lässt zudem viele auf Anleihen-ETFs setzen, wie Völker beobachtet. "Das gilt für Staats- und Unternehmensanleihen, vor allem aber für Geldmarkt-ETFs."

    Von Anna-Maria Borse, 23. Juni 2026, Deutsche Börse AG

    (Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Öl (Brent). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Deutsche Börse-News "Luft aus Thema Öl ist raus" ETFs Die Verhandlungen zwischen den USA und Iran laufen weiter, auf den Ölpreis wird nach dem Preisrutsch kaum noch gesetzt. Dafür geht in Gold-ETCs wieder mehr um. Gleichzeitig wachsen die Zweifel an den KI-Bewertungen wieder. 23. Juni 2026. …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     