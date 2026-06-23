Mächtige Treffer mit fast 6 Gramm Gold befeuern Fantasie

Gold Terra Resource (TSXV YGT / WKN A2P0BS) hat mit den neuesten Bohrergebnissen aus der Yellorex-Zone auf der Con Mine Option-Liegenschaft bei Yellowknife eindrucksvoll geliefert. Im Rahmen des Winterprogramms 2026 sticht besonders Bohrloch GTY26-022 hervor, das einen massiven Abschnitt von 19,0 Metern mit durchschnittlich 5,88 g/t Gold durchteufte. Die Resultate unterstreichen das enorme Potenzial des Projekts, die historische, hochgradige Goldproduktion in den Northwest Territories wieder aufleben zu lassen.

Campbell Shear im Fokus: Breite Zonen und hochgradige Kerne

Die Yellorex-Zone, die sich unmittelbar südlich der ehemals produzierenden Campbell Shear befindet, zeigt über mehrere Bohrpositionen hinweg eine bemerkenswert starke Mineralisierung. Statt isolierter Treffer stießen die Geologen auf breite mineralisierte Korridore, die von extrem hochgradigen Adern durchzogen sind. So offenbarte das Highlight-Bohrloch GTY26-022 einen vier Meter breiten Kern mit herausragenden 18,50 g/t Gold. Auch die umliegenden Bohrungen bestätigen diese strukturelle Kontinuität: GTY26-011 durchschnitt über 26 Meter Gestein mit soliden 2,18 g/t Gold, während GTY26-018 auf kompakteren 3,5 Metern starke 19,39 g/t Gold zutage förderte. Alle erfolgreichen Bohrungen weisen die für diesen Distrikt typische serizitdominierte Alteration und Quarz-Ankerit-Gänge im mafischen Vulkangestein auf – ein klassischer geologischer Fingerabdruck für reiche Goldvorkommen.

Nächste Katalysatoren: Ressourcen-Update und Wirtschaftlichkeitsstudie

Diese Treffer fügen sich nahtlos in die aggressive Wachstumsstrategie von Gold Terra ein. Das Unternehmen, das eine Option auf 100 Prozent der Liegenschaft von Newmont hält, zielt darauf ab, die oberflächennahe Ressource rasch auszubauen. Da die Lagerstätte in der Tiefe weiterhin offen ist, bieten sich massive Erweiterungsmöglichkeiten. Für Investoren zeichnet sich ein hochspannendes zweites Halbjahr 2026 ab: Neben der systematischen Beprobung historischer Tailings steht für das dritte Quartal ein signifikantes Ressourcen-Update an, in das 20.000 Meter an zusätzlichen Bohrdaten einfließen werden. Zum Jahresende soll zudem eine erste vorläufige wirtschaftliche Bewertung (PEA) die finanzielle Attraktivität des Gesamtprojekts untermauern.

Die heute gemeldeten Bohrergebnisse sind exzellent, weil sie nicht nur extrem hohe Spitzengehalte (wie fast 28 Gramm pro Tonne auf zwei Metern) aufweisen, sondern diese in mächtige, wirtschaftlich hochinteressante Mineralisierungszonen eingebettet sind. Sie beweisen eindrucksvoll die geologische Kontinuität der legendären Campbell Shear, die in der Vergangenheit bereits über fünf Millionen Unzen Gold geliefert hat. Dass Gold Terra diese mächtigen, hochgradigen Strukturen nun relativ oberflächennah und in direkter Nähe zu bestehender Infrastruktur nachweist, verringert das Explorationsrisiko drastisch und ebnet den Weg für ein zeitnahes, potenziell signifikantes Ressourcen-Upgrade.

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