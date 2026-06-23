Goldpreis sinkt - Deutsche Bank senkt Prognose

Es gibt keine Zinserhoehungen in den USA, das ist einfach nicht zu bezahlen, die Schuldenlast ist einfach zu hoch. Deshalb konnte der Iran auch die Bedingungen fuer einen kommenden Friedensvertrag diktieren. Trump wusste, OEL muss runter, Preise muessen kurzfristig runter, sonst ist er im November erledigt.





Da kann die FED ZIG mal was von Preisstabilitaet labern, es aendert GAR NICHTS. Wir sind im FIAT-Endspiel. Fallende Waehrungen und steigende Preise inklusive Edelmetalle. Klar, es kann weiter gedrueckt werden, aber das aendert rein GAR NICHTS an der mittel- und langfristigen Perspektive fuer die Edelmetalle.

Bei Silber ist die Lage noch explosiver. Das bislang gefoerderte Silber ist fast nicht mehr vorhanden, abbaubares Silber noch 20-25 Jahre. Die Lage hat sich extrem geaendert durch KI, HIGH Tech, Robotik usw. Das Thema Silberbaterie wurde hier noch gar nicht richtig diskutiert, das sind auch nochmals ein kg Silber pro 100 kwh.....





Man kann natuerlich auch in X space investieren oder in KI, muss sich dann aber nicht wundern, wenn dort die KOhle weg ist. Man sollte die Preise beid en EM als Chance sehen, billig einzusacken, so lange es noch geht.