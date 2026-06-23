Cosmos bestätigt Kauf der VULSORB A-DLE-Pilotanlage von Vulcan

Kauf bestätigt: EAU Lithium hat sich zum Erwerb der Adsorptions-basierten Direct Lithium Extraction (A-DLE) Pilot Plant 4 (PP4) von Vulcan verpflichtet. Dazu wurde eine formelle Election Notice übermittelt und auf sämtliche noch ausstehenden aufschiebenden Bedingungen des Kaufvertrags vom August 2025 verzichtet.

Bewährte Technologie: PP4 ist eine erprobte, im Pilotmaßstab betriebene und in Deutschland gebaute A-DLE-Anlage, die zur Optimierung der DLE-Leistung eingesetzt werden soll, zunächst mit bolivianischen Solen in der Vulcan-Anlage in Deutschland. Die Technologie wurde bereits während der Technologie-Testphase erfolgreich mit bolivianischen Solen getestet.

Planung des Einsatzes: Die interne Planung für den Einsatz der Anlage läuft bereits und soll nach Abschluss der Abnahmetests umgesetzt werden. EAU Lithium beabsichtigt, die Anlage für Bildungs- und Wissenstransferprogramme sowie zur Prozessoptimierung einzusetzen.

Kosteneffizient: Die Vereinbarung ermöglicht ein kosteneffizientes Pilotanlagenmodell, da die Anlage bereits von Vulcan errichtet wurde. Eine erste Zahlung in Höhe von EUR 125.000 wurde bereits geleistet. Der verbleibende Betrag von EUR 875.000 wird zu einem späteren Zeitpunkt gezahlt, sodass sich die Gesamtkaufpreiszahlung auf EUR 1,0 Mio. beläuft.