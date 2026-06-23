TeamViewer Aktie gewinnt an Wert - 23.06.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die TeamViewer Aktie. Mit einer Performance von +2,76 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die TeamViewer Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,07 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 5,0350€, mit einem Plus von +2,76 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

TeamViewer bietet umfassende Lösungen für Fernzugriff und -wartung, ist weltweit führend und hebt sich durch Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit von der Konkurrenz ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von TeamViewer einen Gewinn von +14,63 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die TeamViewer Aktie damit um -10,21 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,42 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -17,45 % verloren.

Während TeamViewer heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -1,05 %.

TeamViewer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -10,21 % 1 Monat -12,42 % 3 Monate +14,63 % 1 Jahr -46,60 %

Informationen zur TeamViewer Aktie

Stand: 23.06.2026, 15:00 Uhr

Es gibt 174 Mio. TeamViewer Aktien. Damit ist das Unternehmen 876,09 Mio.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

So schlagen sich die Wettbewerber von TeamViewer

Microsoft, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,93 %.

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Ob die TeamViewer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TeamViewer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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