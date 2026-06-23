RENK Group - Aktie zieht deutlich an - 23.06.2026

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die RENK Group Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -11,45 % verkraften.

Die RENK Group Aktie kann am heutigen Handelstag um +3,52 % auf 46,77€ zulegen. Das sind +1,59 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die RENK Group Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -5,94 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 46,77€, mit einem Plus von +3,52 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die RENK Group Aktie damit um +0,44 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,69 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei RENK Group auf -15,61 %.

RENK Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +0,44 % 1 Monat -7,69 % 3 Monate -11,45 % 1 Jahr -36,96 %

Informationen zur RENK Group Aktie

Stand: 23.06.2026, 15:08 Uhr

Es gibt 100 Mio. RENK Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,65 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

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Ob die RENK Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur RENK Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.