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RENK Group - Aktie zieht deutlich an - 23.06.2026
Am heutigen Handelstag konnte die RENK Group Aktie bisher um +3,52 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der RENK Group Aktie.
Wie hat sich die RENK Group-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?
Die RENK Group Aktie kann am heutigen Handelstag um +3,52 % auf 46,77€ zulegen. Das sind +1,59 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die RENK Group Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -5,94 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 46,77€, mit einem Plus von +3,52 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?
Trotz des heutigen Anstiegs mussten die RENK Group Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -11,45 % verkraften.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die RENK Group Aktie damit um +0,44 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,69 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei RENK Group auf -15,61 %.
RENK Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+0,44 %
|1 Monat
|-7,69 %
|3 Monate
|-11,45 %
|1 Jahr
|-36,96 %
Informationen zur RENK Group Aktie
Es gibt 100 Mio. RENK Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,65 Mrd. € wert.
Börsenstart Europa - 23.06. - ATX schwach -1,79 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.
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Ob die RENK Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur RENK Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.