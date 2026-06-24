Nike am Ende? Analysten sehen kaum noch Aufwärtspotenzial

Die Hoffnung auf eine rasche Erholung bei Nike erhält einen weiteren Dämpfer. Das Investmenthaus Evercore ISI hat den Sportartikelhersteller von "Outperform" auf "In-Line" herabgestuft und reduzierte zugleich das Kursziel von 57 auf 46 US-Dollar.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Evercore-Analyst Michael Binetti begründete die Herabstufung mit anhaltenden Herausforderungen innerhalb des Unternehmens. Zwar habe Nike bereits vor rund zwei Jahren mit einer umfassenden Neuausrichtung begonnen, doch die Fortschritte würden sich langsamer materialisieren als von vielen Marktteilnehmern erwartet.

"Turnarounds dieser Größenordnung brauchen Zeit", schrieb Binetti in einer Analyse. Nike sei aufgrund seiner Größe schon immer ein schwer zu steuernder Konzern gewesen. Auch zwei Jahre nach Beginn der Restrukturierung würden Marktprüfungen weiterhin unerwartete Rückschläge im Großhandelsgeschäft aufzeigen.

Besonders kritisch sehen die Analysten die Innovationspipeline des Konzerns. Bis mindestens 2027 seien nur wenige neue Produkte in Sicht, die einen spürbaren Einfluss auf Umsatzwachstum oder Marktanteile haben könnten. Gleichzeitig belasten operative Herausforderungen weiterhin das Tagesgeschäft.

Laut Evercore steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Nike seine Markterwartungen erneut nach unten korrigieren muss.

Aktienkurs bricht ein

Die Börse hat ihre Zweifel bereits deutlich zum Ausdruck gebracht. Seit Jahresbeginn ist die Nike-Aktie um rund 32 Prozent eingebrochen und zählt damit zu den schwächeren Werten im Konsumgütersektor.

Ein wesentlicher Belastungsfaktor sind die Auswirkungen der von der Trump-Regierung eingeführten beziehungsweise verschärften Zölle, die die Gewinnmargen des Unternehmens unter Druck setzen. Hinzu kommt eine anhaltende Nachfrageschwäche in China.

Wall Street bleibt gespalten

Mit seiner vorsichtigen Einschätzung steht Evercore nicht allein. Von den 41 Analysten, die den Sportartikelhersteller beobachten, empfehlen laut Marktdaten 22 Experten lediglich das Halten der Aktie.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,88 % und einem Kurs von 42,38EUR auf NYSE (24. Juni 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.





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