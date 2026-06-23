Microsoft Aktie gewinnt an Wert - 23.06.2026

Die Microsoft Aktie kann am heutigen Handelstag um +2,05 % auf 328,05€ zulegen. Das sind +6,60 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Microsoft Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,12 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 328,05€, mit einem Plus von +2,05 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Microsoft ist ein globaler Software- und Cloud-Konzern. Kernprodukte: Windows, Office 365, Azure, LinkedIn, GitHub, Xbox, KI-Plattformen (u.a. via OpenAI-Integration). Starke Marktstellung in Betriebssystemen, Produktivitätssoftware und Cloud (Top-3). Wichtige Konkurrenten: Apple, Google, Amazon, Salesforce. USP: tiefe Verzahnung von Office, Azure und KI, enorme Entwickler- und Unternehmenskundenbasis.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kurs der Microsoft Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -0,61 %.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Microsoft Aktie damit um -5,52 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,62 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Microsoft -21,06 % verloren.

Microsoft Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,52 % 1 Monat -10,62 % 3 Monate -0,61 % 1 Jahr -21,11 %

Informationen zur Microsoft Aktie

Stand: 23.06.2026, 15:09 Uhr

Es gibt 7 Mrd. Microsoft Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,43 Bil. € wert.

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Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Amazon, Apple und Co.

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,07 %. Apple notiert im Minus, mit -0,29 %. Alphabet notiert im Minus, mit -1,81 %. IBM legt um +4,38 % zu Oracle notiert im Minus, mit -3,70 %.

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Ob die Microsoft Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Microsoft Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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