HENSOLDT Aktie überzeugt mit Kursplus - 23.06.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von HENSOLDT. Sie steigt um +2,69 % auf 71,00€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die HENSOLDT Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -4,61 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 71,00€, mit einem Plus von +2,69 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die HENSOLDT Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -7,31 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die HENSOLDT Aktie damit um -3,47 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -21,23 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von HENSOLDT einen Rückgang von -5,16 %.

HENSOLDT Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,47 % 1 Monat -21,23 % 3 Monate -7,31 % 1 Jahr -28,40 %

Informationen zur HENSOLDT Aktie

Stand: 23.06.2026, 15:10 Uhr

Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,20 Mrd. € wert.

Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them 23.06.2026 / 14:51 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. 1. …

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 23.06.2026 / 14:51 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber …

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 23.06.2026 / 14:40 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber …

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Ob die HENSOLDT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HENSOLDT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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