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    Jede Marktphase im Griff: Die besten Zertifikate-Setups mit Ingmar Königshofen

    Zertifikate gelten vielen Anlegern als kompliziert, dabei können sie ein echtes Werkzeug für jede Marktphase sein. Wie das funktioniert, erklärt Trading-Experte Ingmar Königshofen im wallstreetONLINE Trading Desk.

    Für Sie zusammengefasst
    Neue YouTube Sendung - Jede Marktphase im Griff: Die besten Zertifikate-Setups mit Ingmar Königshofen
    Foto: Andreas Arnold - dpa

    Gibt es die perfekte Strategie für jede Marktphase? Viele Anleger wissen, dass Zertifikate mehr können als nur absichern – aber welche Produkte wirklich funktionieren, bleibt oft ein Rätsel.

    Ab sofort zeigt Trading-Experte Ingmar Königshofen in unserem wallstreetONLINE Trading Desk die spannendsten Zertifikate-Tipps und wie ihr sie clever für euer Depot nutzt. Keine graue Theorie, sondern konkrete Setups und tiefgehende Analysen direkt vom Profi.

    Königshofen hat schon mit 14 Jahren seine ersten Aktien gekauft, war jahrelang Produktmanager bei Top-Häusern wie der BNP Paribas und Macquarie und ist heute erfolgreicher Inhaber von IK Invest.

    Freut euch jeden Mittwoch ab 13 Uhr auf unserem YouTube Kanal auf geballte Expertise, aktuelle Tradingchancen und die passenden Hebelprodukte.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    Neue YouTube Sendung Jede Marktphase im Griff: Die besten Zertifikate-Setups mit Ingmar Königshofen Zertifikate gelten vielen Anlegern als kompliziert, dabei können sie ein echtes Werkzeug für jede Marktphase sein. Wie das funktioniert, erklärt Trading-Experte Ingmar Königshofen im wallstreetONLINE Trading Desk.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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