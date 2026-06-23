Jede Marktphase im Griff: Die besten Zertifikate-Setups mit Ingmar Königshofen

Gibt es die perfekte Strategie für jede Marktphase? Viele Anleger wissen, dass Zertifikate mehr können als nur absichern – aber welche Produkte wirklich funktionieren, bleibt oft ein Rätsel.

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