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    Die Mag 7 schwächeln

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    Milliardenmarkt vor dem Comeback? Analyst sieht neue Chance

    Die großen Tech-Werte haben zuletzt deutlich nachgegeben. Ein prominenter Stratege sieht darin nun eine attraktive Einstiegschance für Anleger.

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    Die Mag 7 schwächeln - Milliardenmarkt vor dem Comeback? Analyst sieht neue Chance
    Foto: wallstreetonline/KI - OpenAI

    Die jüngste Kurskorrektur der sogenannten "Magnificent Seven" könnte sich für Anleger als Chance erweisen. Zu diesem Schluss kommt Mark Newton, Leiter der technischen Strategie bei Fundstrat, in einem Interview mit CNBC. Trotz der jüngsten Verluste bleibe der kurzfristige Trend am US-Aktienmarkt insgesamt positiv.

    Besonders die Aktien von Microsoft, Meta, Alphabet und Amazon sind laut Newton auf Niveaus gefallen, die zuletzt vor rund 2 Monaten erreicht wurden. Die Phase der Underperformance wirke inzwischen weit fortgeschritten.

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    "Es ist richtig, nach Anzeichen für eine erneute relative Stärke Ausschau zu halten, anstatt der Schwäche hinterherzulaufen", sagte Newton. Eine Stabilisierung der Magnificent Seven wäre aus seiner Sicht zudem "ein wichtiges positives Signal für den Gesamtmarkt". Rückenwind könnte dabei von fallenden Rohölpreisen, sinkenden Anleiherenditen und einem schwächeren US-Dollar kommen.

    KI-Zweifel belasten die Branche

    Die Magnificent Seven dominieren weiterhin den US-Aktienmarkt. Nach Angaben des Research-Hauses Vanda bringen die sieben Unternehmen zusammen eine Marktbewertung von rund 22,62 Billionen US-Dollar auf die Waage. Spitzenreiter ist der KI-Chiphersteller Nvidia mit einem Börsenwert von etwa 5,13 Billionen US-Dollar.

    Zuletzt gerieten die Aktien jedoch unter Druck. Anleger stellen zunehmend die Frage, wie nachhaltig das Wachstum rund um Künstliche Intelligenz tatsächlich ist. Hinzu kommt der wachsende Wettbewerb durch chinesische Konkurrenten.

     

    Weitere Experten erwarten Erholung

    Mit seiner Einschätzung steht Newton nicht allein. Auch Paul Meeks, Leiter der Technologieanalyse bei Freedom Capital Markets, rechnet nicht mit einer dauerhaften Abkehr der Investoren von den Tech-Schwergewichten.

    "Ich glaube nicht, dass es einen Abgang aus den [Magnificent Seven] geben wird", sagte Meeks in dem Interview. Das entscheidende Thema bleibe der Ausbau der Infrastruktur für Künstliche Intelligenz.

    Die dafür notwendigen Investitionen würden vor allem von den großen Cloud-Konzernen getragen, die überwiegend zu den Magnificent Seven gehören. Deshalb seien diese Unternehmen aus seiner Sicht gut abgesichert. "Ich glaube, dass möglicherweise Mittel aus anderen Investitionen abgezogen werden, um in diese Börsengänge zu investieren", erklärte Meeks.

    Von den Magnificent Seven zu den Fab 10?

    Analysten erwarten zudem, dass die Magnificent Seven künftig Teil einer erweiterten Gruppe von KI-Gewinnern werden könnten. Die sogenannte "Fab 10" soll neben den etablierten Tech-Riesen auch Unternehmen wie SpaceX, OpenAI und Anthropic umfassen.

    Angetrieben wird diese Entwicklung von der weiterhin stark steigenden Nachfrage nach Anwendungen der Künstlichen Intelligenz. Laut Analysten kaufen Privatanleger inzwischen so viele Anteile an SpaceX wie nie zuvor und richten ihre Portfolios zunehmend auf den KI-Sektor aus.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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