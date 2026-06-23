Vection sichert sich neue KI-bezogene Aufträge im Wert von ca. 2,3 Mio. $ in fünf Branchen

Die Neuaufträge seit Anfang April 2026 belaufen sich inzwischen auf insgesamt ca. 7,0 Mio. $, was eine starke Dynamik bis ins 4. Quartal hinein unterstreicht.

Australien / 23. Juni 2026 / IRW-Press / Vection Technologies Ltd (ASX:VR1, OTC:VCTNY, FWB: S1X) („Vection“ oder das „Unternehmen“), ein führender Anbieter von INTEGRATEDXR- und KI-gestützten digitalen Transformationslösungen, freut sich, neue Aufträge im Wert von ca. 2,3 Mio. $ aus fünf Branchen bekannt zu geben, wobei vier auf der Plattform Algho AI des Unternehmens basieren und ein Auftrag die proprietäre KI-Lösung eines Partners aus dem Bereich Sicherheitstechnologie einbezieht. Die Umsatzrealisierung beläuft sich auf ca. 2 Mio. $ im Geschäftsjahr (GJ) 2026 und auf ca. 300.000 $ im GJ 2027, wobei der Anteil für das GJ 2027 auf den Auftrag zur Barrierefreiheit am Flughafen entfällt.

WICHTIGSTE HIGHLIGHTS

- Fünf neue Aufträge über insgesamt ca. 2,3 Mio. $, bestehend aus einmaligen Aufträgen in Höhe von ca. 0,99 Mio. $ und einem Auftrag mit einem jährlichen wiederkehrenden Umsatz (Annual Recurring Revenue, ARR) über ca. 1,30 Mio. $; Realisierung von ca. 2 Mio. $ im GJ 2026 und von ca. 300.000 $ im GJ 2027 (Auftrag zur Barrierefreiheit am Flughafen). Der ARR-Auftrag wird komplett im GJ 2026 erfasst.

- Algho AI ist die Basis von vier der fünf Aufträge: Gesundheitsanalytik, Luxusmode, Barrierefreiheit öffentlicher Services und Passagierbetreuung an Flughäfen. Im Rahmen des fünften Auftrags im Sicherheitsbereich wird die eigene KI-Lösung des Sicherheitspartners innerhalb einer von Vection bereitgestellten Edge-Systemarchitektur implementiert.

- Der ARR-Sicherheitsauftrag über ca. 1,3 Mio. $ (vollständig im GJ 2026 erfasst) erweitert das Sicherheitsprogramm von Vection auf ein Abonnementmodell und stellt die erste Beauftragung des Unternehmens in diesem Segment mit wiederkehrenden Umsätzen dar.

- Der Auftrag zur Barrierefreiheit am Flughafen ist eine direkte kommerzielle Erweiterung der im Juni 20261 angekündigten Plattform Accessibility Kiosk mit Media Comunicazione: Ein europäischer Flughafenbetreiber setzt nun dieselbe Algho-AI-Appliance- und Accessibility-Kiosk-Lösung ein, was die unmittelbare Akzeptanz im Flughafensektor bestätigt.

- Zusammen mit den Aufträgen in den Bereichen Verteidigung und KI in Höhe von 1,1 Mio. $ (Mai 20262) und dem Accessibility-Kiosk-Auftrag in Höhe von 3,26 Mio. $ (Juni 2026) beläuft sich das Gesamtvolumen der seit Abschluss des 3. Quartals des GJ 2026 bekannt gegebenen Neuaufträge inzwischen auf ca. 7,0 Mio. $, wobei ca. 6,7 Mio. $ im GJ 2026 und ca. 300.000 $ im GJ 2027 verbucht werden.

ÜBERBLICK

Vection erhielt Aufträge in fünf unterschiedlichen Branchen, wobei vier der fünf direkt auf der Plattform Algho AI basieren: ein klinisches Labor, das seine eigenen Betriebsdaten verarbeitet; einer der weltweit größten Modekonzerne, der einen KI-basierten Personal Shopper entwickelt; ein Technologiepartner, der Avatare für Barrierefreiheit bei Rettungsdiensten einsetzt; und ein Flughafenbetreiber, der Kioske zur Passagierunterstützung einführt. Im fünften Auftrag im Sicherheitssegment wird die proprietäre KI-Lösung eines Sicherheitstechnologie-Partners innerhalb einer von Vection bereitgestellten Edge-Systemarchitektur implementiert. Hierbei handelt es sich weder um Pilotaufträge noch um Proof of Concepts. Es sind vertraglich vereinbarte Aufträge mit Umsatzrealisierung.

Zwei der fünf Aufträge stehen zudem in direktem Zusammenhang mit der Plattform Accessibility Kiosk, die Vection gerade erst auf den Markt gebracht hat. Im Ollsys-Auftrag kommt ein 3D-Avatar von Algho AI zum Einsatz, um Notfalldienste und öffentliche Services für hörgeschädigte Nutzer zugänglich zu machen. Der Auftrag von Sorint umfasst die Bereitstellung der kompletten Accessibility-Kiosk-Hardware und von Algho Appliance an einem europäischen Flughafen für Passagiere mit eingeschränkter Mobilität – dieselbe Lösung, die bereits am Flughafen Bergamo Caravaggio International im Live-Betrieb eingesetzt wird. Nur Wochen nach der Ankündigung der kommerziellen Einführung hat Vection nun seinen ersten Flughafenbetreiber, der das System kommerziell einsetzt.

Zusammen mit den Aufträgen in den Bereichen Verteidigung und KI in Höhe von 1,1 Mio. $ und dem Accessibility-Kiosk-Auftrag in Höhe von 3,26 Mio. $ belaufen sich die Neuaufträge seit April 2026 inzwischen auf ca. 7,0 Mio. $, wobei ca. 6,7 Mio. $ im GJ 2026 und ca. 300.000 $ im GJ 2027 verbucht werden.

NEUE GRENZEN FÜR ALGHO AI

LIR, eine Gruppe klinischer Labore, hat die Plattform Algho Decision mit der Analyse ihrer eigenen betrieblichen Leistungsdaten beauftragt. Dies ist der erste Auftrag im Bereich Gesundheitsanalytik für die Plattform und erschließt einen neuen Bereich in einem regulierten Sektor, in dem datengestützte Abläufe zunehmend nicht nur als Effizienzgewinn, sondern auch als Compliance-Anforderung gelten.

Die OTB Group, ein italienischer Mode- und Luxuskonzern, gab einen Vection Agentic AI Personal Shopper in Auftrag, der auf der Plattform Algho basiert und über den Technologiepartner Nexylab im gesamten Markenportfolio der Gruppe eingesetzt wird. Dieser Auftrag erweitert den Kundenstamm von Vection um einen weltweit anerkannten Modekonzern und bestätigt, dass sich die agentenbasierten Funktionen von Algho ideal für den Luxuseinzelhandel eignen, wo die Personalisierung ebenso sehr zum Produkt gehört wie die Waren selbst.

PLATTFORM FÜR BARRIEREFREIHEIT

Über den Technologiepartner Ollsys stellt Vection einen inklusiven digitalen 3D-Avatar bereit, der speziell dafür entwickelt wurde, Notfalldienste und öffentliche Services für hörgeschädigte Nutzer zugänglich zu machen. Mit diesem Auftrag erweitert Vection seine Reichweite im Bereich Barrierefreiheit über den physischen Accessibility Kiosk hinaus auf die Ebene digitaler Dienste und deckt damit öffentliche Umgebungen ab, in denen der Einsatz von Hardware nicht machbar ist.

Ein europäischer Flughafenbetreiber bestellte in Zusammenarbeit mit seinem Technologiepartner Sorint Algho-AI-Appliance-Einheiten und Accessibility-Kiosk-Hardware von Vection, die als Terminals zur Passagierunterstützung für alle Arten von Behinderungen eingesetzt werden sollen. Bei diesem Auftrag handelt es sich um den ersten kommerziellen Einsatz des Accessibility Kiosk an einem Flughafen seit seiner kürzlich erfolgten Einführung zusammen mit Media Comunicazione – nur wenige Wochen nach der entsprechenden Ankündigung. Die Lösung ist dasselbe kombinierte System, das bereits am internationalen Flughafen Bergamo Caravaggio im Live-Betrieb im Einsatz ist und dort 97 % der Passagiere mit Behinderung eigenständig bedient – im Vergleich zu 38 % bei einem herkömmlichen Kiosk.

SICHERHEITSPROGRAMM: ERSTER ARR-AUFTRAG

Über einen Sicherheitstechnologie-Partner sicherte sich Vection einen Auftrag mit einem jährlich wiederkehrenden Umsatz im Wert von ca. 1,3 Mio. $, der vollständig im GJ 2026 verbucht wird und die Implementierung von Edge-basierten Systemen zur gesetzeskonformen Telekommunikationsüberwachung (Lawful Interception) umfasst. Bei diesem Auftrag kommt die proprietäre KI-Lösung des Sicherheitspartners zum Einsatz, während Vection die zugrunde liegende Edge-Systemarchitektur bereitstellt. Dies ist der erste Vertrag mit wiederkehrenden Umsätzen, den Vection im Sicherheitssegment abgeschlossen hat – eine bewusste Umstellung des Beauftragungsmodells von einmaligen Projektaufträgen hin zu einem hochwertigeren Abonnementmodell mit wiederkehrenden Umsätzen. Diese Struktur spiegelt zudem die Erfahrungen wider, die Vection bereits in seinem Verteidigungsprogramm gemacht hat: Dort kehren dieselben Partner immer wieder zurück und verlängern ihre Zusammenarbeit, anstatt nur isolierte Einzelprojekte in Auftrag zu geben.

Gianmarco Biagi, Managing Director und Executive Chairman, nahm wie folgt Stellung:

„Diese Auftragsrunde ist nicht nur wegen der Umsätze wichtig, sondern auch, weil sie die Breite des Technologieportfolios von Vection veranschaulicht. Vier dieser Aufträge basieren auf Algho AI und decken so unterschiedliche Branchen wie klinische Labore und Luxusmode ab. Der fünfte im Sicherheitssegment ist anders strukturiert: Hier steht die KI unseres Partners im Mittelpunkt, während Vection die Edge-Systemarchitektur bereitstellt. Das ist ebenfalls ein bedeutender Erfolg, denn es zeigt, dass die Rolle von Vection bei Sicherheitsaufträgen über die Plattform Algho selbst hinausgeht.“

„Zwei Elemente dieser Pressemitteilung verdienen besondere Aufmerksamkeit. Der Auftrag zur Barrierefreiheit am Flughafen ging bereits wenige Wochen nach unserer Markteinführung zusammen mit Media Comunicazione ein, was uns zeigt, dass der Beschaffungszyklus für den Accessibility Kiosk im Flughafenbereich kürzer ist, als wir erwartet hatten. Zum anderen ist die ARR-Struktur des Sicherheitsauftrags aus einem weiteren Grund von Bedeutung: Damit wird zum ersten Mal ein Sicherheitsauftrag von einem projektbasierten Modell auf ein Abonnementmodell umgestellt, was eine bedeutende Veränderung in der Ausrichtung unseres Unternehmens für die Zukunft darstellt.“

FREIGABE:

Diese ASX-Mitteilung ist vom Board of Directors von Vection Technologies Limited freigegeben.

ENDE

ANSPRECHPARTNER FÜR ANLEGER:

Cameron Petricevic, Independent Non-Executive Director (Australien)

E-Mail: cameron.petricevic@vection-technologies.com

Lorenzo Biagi, Executive Director (Europa)

E-Mail: lorenzo.biagi@vection-technologies.com

Gianmarco Biagi, Managing Director & Executive Chairman (Europa)

E-Mail: gianmarco.biagi@vection-technologies.com

ÜBER VECTION TECHNOLOGIES:

Vection Technologies ist ein international tätiges Technologieunternehmen, das sich auf Extended Reality (XR) und künstliche Intelligenz spezialisiert hat. Wir entwickeln integrierte digitale Ökosysteme, die XR, KI und 3D-Daten miteinander verbinden und damit bei Unternehmen einen tiefgreifenden Wandel in der Mitarbeiterschulung, der Produktentwicklung, den betrieblichen Abläufen und im Kontakt mit den Kunden bewirken. Das vollständig im Eigentum von Vection stehende Produktportfolio umfasst INTEGRATEDXR, die Algho-KI-Plattform sowie die phygitale Hardware-Produktreihe von Vection.

Vection Technologies notiert an der Australian Securities Exchange (ASX) unter dem Börsensymbol VR1, an den OTC-Märkten in den Vereinigten Staaten unter dem Börsensymbol VCTNY und an der Frankfurter Wertpapierbörse in Deutschland unter dem Börsensymbol S1X.

Nähere Informationen erhalten Sie unter www.vection-technologies.com

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN:

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen stellen keine historischen Tatsachen dar, sondern basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Prognosen von Vection Technologies hinsichtlich der Branche, in der das Unternehmen tätig ist, sowie auf den Einschätzungen und Annahmen des Managements. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an Begriffen wie „antizipieren“, „glauben“, „erwarten“, „prognostizieren“, „vorhersagen“, „schätzen“, „wahrscheinlich“, „beabsichtigen“, „sollten“, „werden“, „könnten“, „können“, „Ziel“, „planen“ und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Diese Aussagen stellen keine Garantien für zukünftige Leistungen dar und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen einige außerhalb der Kontrolle von Vection Technologies liegen. Das Unternehmen warnt Aktionäre und potenzielle Investoren davor, sich vorbehaltlos auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die die Einschätzung von Vection Technologies ausschließlich zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung widerspiegeln.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

1 ASX-Pressemitteilung: „Vections Algho AI erhält neuen Kundenauftrag über rund 3,3 Mio. $ für die Plattform Accessibility Kiosk“, 1. Juni 2026

2 ASX-Pressemitteilung: „Vection sichert sich neue Verteidigungs- und KI-Aufträge im Wert von rund 1,1 Mio. $“, 21. Mai 2026

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Die Vection Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -11,11 % und einem Kurs von 0,008EUR auf Frankfurt (22. Juni 2026, 08:07 Uhr) gehandelt.