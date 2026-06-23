ROUNDUP
Vonovia stockt Wandelanleihe auf
- Vonovia platziert Wandelanleihen über 850 Mio
- Wandlungsprämie 37,5 Prozent und Laufzeit bis 2031
- Bezugsrecht entfiel, Kurs sank 2,6 Prozent
BOCHUM (dpa-AFX) - Der Immobilienkonzern Vonovia nimmt mit der Ausgabe von Wandelanleihen mehr ein als ursprünglich geplant. So seien Papiere im Volumen von 850 Millionen Euro platziert worden, teilte der Dax -Konzern am Dienstag in Bochum mit. Ursprünglich wollte Vonovia Wandelanleihen über 750 Millionen ausgeben. Den Nettoerlös will Vonovia für allgemeine Unternehmenszwecke sowie zur Refinanzierung von Schulden verwenden.
Die Aktie stand am Dienstag entsprechend unter Druck und verlor bis zum Nachmittag rund 2,6 Prozent. Üblicherweise befürchten Anleger bei einer solchen Transaktion einen Verwässerungseffekt: Werden die Anleihen in Aktien gewandelt, steigt die Zahl der Aktien, auf die sich der erzielte Gewinn verteilt.
Die Papiere wurden Investoren außerhalb der USA angeboten. Das Bezugsrecht bestehender Aktionäre war ausgeschlossen. Die bis zum 30. Juni 2031 laufenden Papiere wurden ohne laufende Verzinsung mit einem Nennwert von 100.000 Euro pro Stück begeben. Sie können in Vonovia-Aktien gewandelt oder alternativ in bar zurückgezahlt werden. Dabei werde die Anleihe mit einer Wandlungsprämie von 37,5 Prozent auf den Referenzkurs der Aktie angeboten. Ohne Wandlung, Rückkauf oder Zurückzahlung ergebe sich bis zur Fälligkeit eine Rendite von 1,875 Prozent pro Jahr. Der Rückzahlungsbetrag liegt bei 109,78 Prozent des Nennwerts, wie es weiter hieß./nas/tav/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie
Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,75 % und einem Kurs von 24.900 auf Ariva Indikation (23. Juni 2026, 15:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um -3,21 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,86 %.
Die Marktkapitalisierung von Vonovia bezifferte sich zuletzt auf 16,90 Mrd..
Vonovia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,5500 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,50EUR. Von den letzten 8 Analysten der Vonovia Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +23,58 %/+68,07 % bedeutet.
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Nicht ganz Null Zinsen. Aus der Adhoc von heute:
Eine Verwässerung des bestehenden Aktienkapitals ist auf dem aktuellen Niveau faktisch ausgeschlossen. Zum einen bedingt die festgelegte Wandlungsprämie von 35 bis 40 Prozent, dass eine Aktienwandlung erst ab einem Kursbereich von etwa 28,00 Euro wirtschaftlich relevant wird. Zum anderen behält die Gesellschaft die vollständige Kontrolle über die Art der Bedienung: Die Anleihebedingungen räumen das Wahlrecht ein, zukünftige Wandlungsansprüche auch vollständig in bar oder durch die Übertragung bereits bestehender eigener Aktien zu erfüllen.