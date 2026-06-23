Börsenstart USA - 23.06. - US Tech 100 schwach -2,55 %

Der Dow Jones steht aktuell (15:56:58) bei 51.532,71 PKT und fällt um -0,33 %.

Top-Werte: Sherwin-Williams +2,90 %, Merck & Co +2,79 %, Johnson & Johnson +2,44 %, Microsoft +2,30 %, Walmart +2,25 %

Flop-Werte: Caterpillar -4,42 %, Honeywell International -1,95 %, NVIDIA -1,93 %, Cisco Systems -1,50 %, Goldman Sachs Group -1,29 %

Der US Tech 100 steht bei 29.551,10 PKT und verliert bisher -2,55 %.

Top-Werte: Axon Enterprise +5,53 %, Synopsys +3,78 %, CoStar Group +3,71 %, Thomson Reuters +3,55 %, Take-Two Interactive Software +2,85 %

Flop-Werte: SanDisk Corporation -12,69 %, Micron Technology -11,87 %, Western Digital -10,76 %, Lam Research -8,97 %, Seagate Technology Holdings -8,95 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 7.392,55 PKT und fällt um -1,09 %.

Top-Werte: Moderna +6,43 %, Marsh & McLennan Cos +5,73 %, Axon Enterprise +5,53 %, CDW Corporation +5,01 %, Insulet +4,89 %

Flop-Werte: SanDisk Corporation -12,69 %, Micron Technology -11,87 %, Western Digital -10,76 %, Corning -9,59 %, Vertiv Holdings Registered (A) -9,25 %

wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil der Microsoft-Aktie im Wert von 50 Euro!

