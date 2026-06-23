Moderna Aktie weiter aufwärts - +6,43 % - 23.06.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Moderna Aktie. Mit einer Performance von +6,43 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Moderna Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -6,43 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 55,18€, mit einem Plus von +6,43 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Moderna ist ein Pionier in der mRNA-Technologie mit einer starken Marktpräsenz durch seinen COVID-19-Impfstoff und einer vielversprechenden Pipeline für zukünftige Therapien.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +15,56 % bei Moderna.

Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro. und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Moderna Aktie damit um +12,73 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +25,77 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +99,82 % gewonnen.

Während Moderna heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -1,09 %.

Moderna Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +12,73 % 1 Monat +25,77 % 3 Monate +15,56 % 1 Jahr +125,89 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Moderna Aktie

Stand: 23.06.2026, 16:00 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die jüngste Kursrallye bei Moderna, den Sprung über die wichtige 58–60‑USD‑Marke, mögliche Short‑Coverings/Short‑Squeeze und hohe Umsätze. Thema sind außerdem erwartete Analysten‑Anhebungen nach dem positiven FDA‑Beraterurteil, Bewertungsvergleiche zu BioNTech (KBV), Charttechnik mit Zielen bis ~100 USD/Gap bei 118 USD sowie technische Indikatoren.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Moderna eingestellt.

Informationen zur Moderna Aktie

Es gibt 397 Mio. Moderna Aktien. Damit ist das Unternehmen 21,80 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

Die Aktie von Moderna hat sich nach dem massiven Einbruch seit dem Ende des Corona-Booms deutlich erholt, seit unseres Kauftipps im August letzten Jahres hat sich der Kurs sogar mehr als verdoppelt. Entscheidend für die weitere Kursentwicklung wird nun sein, ob das Unternehmen seine mRNA-Technologie erfolgreich auf neue Geschäftsfelder übertragen kann. Vom Corona-Gewinner zum Neuaufbau […] The post Moderna-Aktie: Was steckt hinter dem großen Comeback? first appeared on sharedeals.de.

Die Moderna-Aktie überschritt zuletzt einen wichtigen Widerstandsbereich und rückte damit aus charttechnischer Sicht in den Fokus. Doch der Ausbruch geriet schnell wieder unter Druck. Kann die Käuferseite den Vorstoß verteidigen?

So schlagen sich die Wettbewerber von Moderna

Pfizer, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,52 %. Sanofi notiert im Plus, mit +1,94 %. Novavax notiert im Plus, mit +4,45 %. BioNTech legt um +1,27 % zu

Moderna Aktie jetzt kaufen?

Ob die Moderna Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Moderna Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.