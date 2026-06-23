Analysten bleiben bullish: Diese US-Aktien könnten im 3. Quartal überraschen

Speicherchip-Aktien stehen unter starkem Druck. Micron Technology und SanDisk, die in diesem Jahr zu den besten Werten im S&P 500 gehörten, brachen ein.

Anleger stellen sich auf eine restriktivere Geldpolitik der Federal Reserve ein und prüfen die schuldenfinanzierten Milliardeninvestitionen in Künstliche Intelligenz (KI) kritischer.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Bereits am Vortag hatte ein Ausverkauf die großen Technologiewerte belastet. Auslöser waren Zweifel an den hohen Ausgaben der Hyperscaler für Künstliche Intelligenz. Viele Investoren fragen sich, ob die Bewertungen der Branche zu weit gelaufen sind.

Nigel Green, Chef des Anlageberaters deVere Group, warnte vor einem überfüllten Marktsegment. Der Handel mit Künstlicher Intelligenz sei zu einem der beliebtesten Trades weltweit geworden. Wenn alle dieselben Aktien hielten, werde der Ausgang sehr schnell eng.

Auch SpaceX fiel weiter. Die Aktie von Elon Musks Raumfahrt- und Technologiekonzern zeigt sich bisher sehr volatil. In den vergangenen drei Handelstagen schrumpfte der Marktwert laut Reuters um mehr als 600 Milliarden US-Dollar.

SpaceX war erst Anfang des Monats an die Börse gegangen. Nun nutzt der Konzern wie andere Megacaps den Anleihemarkt zur Finanzierung. Das verstärkt die Sorgen, dass große Technologieunternehmen ihre Ausgaben für Künstliche Intelligenz und Infrastruktur zunehmend über Schulden stemmen.

Ipek Ozkardeskaya von der Swissquote Bank sagte sinngemäß, SpaceX sei zwar noch nicht in den Nasdaq-Indizes enthalten. Der geplante Gang an den Anleihemarkt lasse aber alte Sorgen wieder aufleben, dass Big Tech zu viel für Künstliche Intelligenz ausgebe.

Zusätzlichen Druck erzeugen die Zinserwartungen. Laut LSEG-Daten rechnen Händler inzwischen zunehmend mit einer zweiten Zinserhöhung der Federal Reserve bis Dezember. Vor zwei Wochen hatten die Märkte noch nur eine Anhebung um 25 Basispunkte erwartet.

Trotz der aktuellen Schwäche steht der S&P 500 weiter vor seinem stärksten Quartalsgewinn seit sechs Jahren. Ein Waffenstillstand im Nahen Osten und besser als erwartete Unternehmensgewinne hatten den Markt zuletzt gestützt. Nun rücken aber die Bewertungsrisiken bei Künstlicher Intelligenz wieder in den Vordergrund.

Für den Chipsektor werden die Zahlen von Micron am Mittwoch wichtig. Sie könnten zeigen, wie robust die Nachfrage nach Speicherchips und Bausteinen für Künstliche Intelligenz bleibt.

Im weiteren Wochenverlauf richtet sich der Blick auf Konjunkturdaten. Am Donnerstag folgt der Index der persönlichen Konsumausgaben. Er ist der bevorzugte Inflationsindikator der Federal Reserve.

Trotz der Nervosität bleiben Analysten nach FactSet-Daten insgesamt bullish. Für die Aktien im S&P 500 gibt es 12.840 Bewertungen. Davon lauten 59,4 Prozent auf Kaufen, 35,7 Prozent auf Halten und 4,9 Prozent auf Verkaufen.

Der Anteil der Kaufempfehlungen liegt über dem Fünfjahresschnitt. Besonders positiv sehen Analysten Informationstechnologie, Kommunikationsdienstleistungen, Rohstoffe, Gesundheitswesen und Energie. Am vorsichtigsten bleiben sie bei Basiskonsumgütern.

Für Anleger bleibt das Bild zwiespältig

Die Analysten sind mehrheitlich bullish. Doch steigende Zinserwartungen, hohe Schulden und extreme Bewertungen machen die KI-Rallye anfälliger für Rückschläge.

Autorin: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion





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