Keine Luftangriffe im Libanon seit Sonntag beobachtet

BEIRUT/TEL AVIV (dpa-AFX) - Die UN-Mission hat im Krieg Israels mit der Hisbollah im Libanon seit Sonntag keine Luftangriffe, deren "Flugbahnen" oder auch deren Abwehr beobachtet. Es sei das erste Mal seit Beginn des jüngsten Kriegs am 2. März, dass es "mehr als zwei Tage lang keine solchen Aktivitäten" gegeben habe, teilte die Mission Unifil mit.

Der "Rückgang an Gewalt" sei zwar ein gutes Zeichen. Die Blauhelme würden "Verletzungen des Luftraums, militärische Aktivitäten und Einschränkungen bei der Bewegungsfreiheit" aber weiter beobachten. Truppen der UN-Mission seien weiterhin im Einsatz.