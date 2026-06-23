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    UN

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    Keine Luftangriffe im Libanon seit Sonntag beobachtet

    Für Sie zusammengefasst
    • UN beobachtet erstmals seit 2. März keine Luftangriffe
    • UN-Truppen beobachten Luftraum und Bewegungsfreiheit
    • Bodenangriffe dauern an, mindestens zwei Tote gemeldet
    UN - Keine Luftangriffe im Libanon seit Sonntag beobachtet
    Foto: Jan Woitas - dpa

    BEIRUT/TEL AVIV (dpa-AFX) - Die UN-Mission hat im Krieg Israels mit der Hisbollah im Libanon seit Sonntag keine Luftangriffe, deren "Flugbahnen" oder auch deren Abwehr beobachtet. Es sei das erste Mal seit Beginn des jüngsten Kriegs am 2. März, dass es "mehr als zwei Tage lang keine solchen Aktivitäten" gegeben habe, teilte die Mission Unifil mit.

    Der "Rückgang an Gewalt" sei zwar ein gutes Zeichen. Die Blauhelme würden "Verletzungen des Luftraums, militärische Aktivitäten und Einschränkungen bei der Bewegungsfreiheit" aber weiter beobachten. Truppen der UN-Mission seien weiterhin im Einsatz.

    Beobachter sprachen von angespannter Ruhe

    Die Angriffe am Boden gehen im südlichen Libanon trotz dieser Darstellung offenbar weiter. Die libanesische Nachrichtenagentur NNA berichtete heute, israelische Soldaten hätten dort mit Maschinengewehren auf eine Gruppe von Menschen geschossen. Mindestens zwei Menschen seien getötet worden. Die israelische Armee bestätigte den Angriff und sprach von einer "unmittelbaren Bedrohung" in der Gegend.

    Die jüngsten Todesopfer im Libanon folgen auf wenige Tage, in denen die Angriffe zwischen Israel und der Hisbollah ein wenig abzunehmen schienen. Beobachter sprachen in den vergangenen Tagen von einer angespannten Ruhe in dem Konflikt./jot/DP/stw





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