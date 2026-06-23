Ölpreise sinken - Nordseeöl Brent auf niedrigstem Stand seit Anfang März

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Dienstag erneut gefallen. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der weltweiten Referenzsorte Brent zur Lieferung im August fiel um 1,35 Prozent auf 76,51 US-Dollar. Am Freitag war der Preis für Nordseeöl noch über 80 Dollar gehandelt worden. Mit zeitweise 76,47 Dollar erreichte der Preis den niedrigsten Stand seit Anfang März. Der Iran-Krieg begann Ende Februar.

Auslöser für den jüngsten Preisrückgang sind Verhandlungen über ein Ende des Iran-Kriegs, nachdem sich die USA und der Iran zuvor in einem Rahmenabkommen auf eine Waffenruhe verständigen konnten. Der iranische Botschafter bei den Vereinten Nationen in Genf hat allerdings Angaben von US-Vizepräsident JD Vance über gemeinsame Vereinbarungen bei den jüngsten Verhandlungen widersprochen. So habe der Iran bislang nicht der Entsendung von Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) zur Überwachung von Atomaktivitäten zugestimmt. Ob Inspektoren wieder in den Iran reisen, sei Gegenstand der Gespräche einer Arbeitsgruppe, die erst noch zusammentreten müsse, sagte Bahreini.