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    Weidel kritisiert 'Zumutungen' der Rentenkommission

    Für Sie zusammengefasst
    • Weidel nennt die Vorschläge der Rentenkommission Zumutungen
    • AfD fordert seit Jahren 70 Prozent Rentenniveau
    • Kritik an Wegfall der Rente mit 63 und Minijobs
    Weidel kritisiert 'Zumutungen' der Rentenkommission
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - AfD-Chefin Alice Weidel sieht in den Vorschlägen der Rentenkommission "Zumutungen", lobte aber auch positive Ansätze. So fordere die AfD bereits seit Jahren das von dem Gremium vorgeschlagene Rentenniveau von 70 Prozent, sagte Weidel vor einer Fraktionssitzung in Berlin. Offensichtlich sei dieses Ziel also richtig und auch umsetzbar.

    Nach den zuvor präsentierten Vorstellungen der Kommission sollen Menschen im Alter perspektivisch mit gesetzlicher, betrieblicher und privater Rente auf 70 Prozent des letzten Nettolohns kommen. Enthalten sein sollen die Erträge einer neuen Kapitalsäule. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) tritt für eine komplette Umsetzung der Vorschläge ein.

    Kritik an Abschaffung von Minijobs

    Die Empfehlungen seien "bei weitem nicht ausreichend", bemängelte Weidel. Sie forderte, dass auch Staatsbedienstete in die gesetzliche Rentenversicherung integriert werden müssten. Das sehen die Rentenvorschläge der Expertinnen und Experten nicht vor. Politiker aus Bund und Ländern sollen dort direkt aufgenommen werden, Beamte nicht.

    Weidel kritisierte die Pläne für einen Wegfall der abschlagsfreien "Rente mit 63", die Anhebung des Rentenalters und verpflichtende Zusatzbeiträge. So würden Wirtschaft und arbeitende Bevölkerung belastet. "Wer arbeitet und Steuern und Abgaben entrichtet, soll noch länger arbeiten und noch mehr zahlen." Kritik übte Weidel außerdem an der im Bericht der Kommission vorgesehenen Abschaffung von Minijobs. Dies habe den Effekt, dass mehr Menschen schwarz arbeiten würden, sagte Weidel./laf/DP/stw







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