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    AKTIE IM FOKUS

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    Puma sacken ab - Umsatzentwicklung bereitet Analysten Sorgen

    Für Sie zusammengefasst
    • Puma-Aktie rutschte zeitweise um bis zu 9,6 Prozent
    • Bernstein erwartet währungsbereinigt 9 Prozent weniger
    • Quartalsbericht von Puma wird am 31. Juli veröffentlicht
    AKTIE IM FOKUS - Puma sacken ab - Umsatzentwicklung bereitet Analysten Sorgen
    Foto: D. Kerlekin/Snowfield Photograph - picture alliance

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Puma-Aktie hat am Dienstag ihre Talfahrt beschleunigt und zeitweise so kräftig nachgegeben wie zuletzt im Januar. Gedämpfte Analysten-Kommentare zu den Umsätzen im zweiten Quartal nach Gesprächen mit dem Management dürften der Auslöser gewesen sein.

    Mit zuletzt minus 7,5 Prozent auf 26,02 Euro nahm das Papier des Sportartikelherstellers am Nachmittag den vorletzten Platz im MDax ein. Zeitweise war es sogar um bis zu 9,6 Prozent abwärts gegangen.

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    Bernstein-Analyst William Woods senkte als Reaktion nun seine Schätzungen und rechnet für das zweite Jahresviertel mit einem Umsatzrückgang auf währungsbereinigter Basis von 9 Prozent. Damit liegt er unter dem Marktkonsens, der einen Rückgang von 6 Prozent prognostiziert. Als Gründe für seinen Schritt nannte Woods eine Normalisierung der Geschäftsaktivität sowie herausfordernde Vergleichswerte im US-Massengeschäft.

    Puma will am 31. Juli seine Ergebnisse für das zweite Quartal veröffentlichen./ck/jsl/jha/

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PUMA Aktie

    Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,34 % und einem Kurs von 26,15 auf Tradegate (23. Juni 2026, 16:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PUMA Aktie um -9,92 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,61 %.

    Die Marktkapitalisierung von PUMA bezifferte sich zuletzt auf 3,86 Mrd..

    PUMA zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 26,50EUR. Von den letzten 8 Analysten der PUMA Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von -11,67 %/+53,61 % bedeutet.





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