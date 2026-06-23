Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 23.06.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 23.06.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Infineon Technologies
Tagesperformance: -6,33 %
Tagesperformance: -6,33 %
Platz 1
Performance 1M: +11,49 %
Performance 1M: +11,49 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
WallstreetOnline-Forum: Gemischtes Infineon-Sentiment. Kurzfristig Aufwärtszeichen (~+7%), doch Skepsis gegenüber Hype und Gewinnmitnahmen. Insiderverkäufe (u. a. 16.06.2026) belasten; Patentrechts-Erfolg bei GaN stärkt Fundament. Langfristig bleibt die Wachstumsstory intakt. Fazit: vorsichtig optimistisch, Risiko durch Gewinnmitnahmen und Insider-Handlungen beachten. Kursentwicklung: 7%.
Brenntag
Tagesperformance: -4,52 %
Tagesperformance: -4,52 %
Platz 2
Performance 1M: -6,03 %
Performance 1M: -6,03 %
Hochtief
Tagesperformance: -4,34 %
Tagesperformance: -4,34 %
Platz 3
Performance 1M: +7,10 %
Performance 1M: +7,10 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Hochtief
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes bis leicht optimistisches Sentiment zu Hochtief: Dividenden-/Juli-Dividende und Hinweise auf eine baldige DAX-Aufnahme stützen die Stimmung. Einige realisierten Teilgewinne um 490 €, andere hoffen weiter auf Kursanstiege durch Fonds-/Rentenkauf-Mechanismen. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: nicht angegeben.
Siemens Energy
Tagesperformance: -4,01 %
Tagesperformance: -4,01 %
Platz 4
Performance 1M: -7,46 %
Performance 1M: -7,46 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
Aus dem wallstreetONLINE-Forum ergibt sich eine überwiegend positive bis vorsichtige Anlegerstimmung zu Siemens Energy. Treiber: Abspaltungs-Gerüchte, potenzieller Verkauf der Industriesparte, Jefferies sieht weiteres Kurspotenzial; North Sea Connector und ca. 1 Mrd. Euro Rückkauf werden genannt. Kurs nähert sich der 170-Euro-Marke, gilt dort als Widerstand. Die konkrete Kursentwicklung der letzten 14 Tage in Prozent wird nicht genannt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Siemens Energy eingestellt.
SAP
Tagesperformance: +3,13 %
Tagesperformance: +3,13 %
Platz 5
Performance 1M: -10,90 %
Performance 1M: -10,90 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
wallstreetONLINE-Forum: SAP-Sentiment gemischt. Technisch: 131€-Doppelboden; Fundament: Rotation KI-Aktien zu Software, Gewinnmitnahmen in Asien; Leerverkäufe: keine meldepflichtigen Positionen laut Bundesanzeiger; Bewertung: Buy-Ratings von Banken kritisch als Verkaufsinstrument gesehen.
Volkswagen (VW) Vz
Tagesperformance: -2,57 %
Tagesperformance: -2,57 %
Platz 6
Performance 1M: -12,41 %
Performance 1M: -12,41 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Volkswagen (VW) Vz
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes Anleger-Sentiment zu VW Vz: Politische Debatten gelten als potenzieller Treiber; andere sehen operative Faktoren. Fundamental bleibt: Europas Verkäufe insgesamt im Plus, VW in Europa aber minus; Zukunftstechnologien (Autonomes Fahren) und Dividende stärken die Bewertung. Die 14-Tage-Kursentwicklung wird nicht konkret genannt; Diskussionen drehen sich um Bewertung vs Kursverlauf. Sentiment vorsichtig bis neutral.
Airbus
Tagesperformance: +2,48 %
Tagesperformance: +2,48 %
Platz 7
Performance 1M: +15,80 %
Performance 1M: +15,80 %
Qiagen
Tagesperformance: +2,46 %
Tagesperformance: +2,46 %
Platz 8
Performance 1M: +8,31 %
Performance 1M: +8,31 %
Scout24
Tagesperformance: +2,40 %
Tagesperformance: +2,40 %
Platz 9
Performance 1M: +2,09 %
Performance 1M: +2,09 %
Bayer
Tagesperformance: +2,19 %
Tagesperformance: +2,19 %
Platz 10
Performance 1M: +2,00 %
Performance 1M: +2,00 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes Anleger-Sentiment zu VW Vz: Politische Debatten gelten als potenzieller Treiber; andere sehen operative Faktoren. Fundamental bleibt: Europas Verkäufe insgesamt im Plus, VW in Europa aber minus; Zukunftstechnologien (Autonomes Fahren) und Dividende stärken die Bewertung. Die 14-Tage-Kursentwicklung wird nicht konkret genannt; Diskussionen drehen sich um Bewertung vs Kursverlauf. Sentiment vorsichtig bis neutral.
Vonovia
Tagesperformance: -2,15 %
Tagesperformance: -2,15 %
Platz 11
Performance 1M: -3,43 %
Performance 1M: -3,43 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Vonovia
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes Anleger-Sentiment zu VW Vz: Politische Debatten gelten als potenzieller Treiber; andere sehen operative Faktoren. Fundamental bleibt: Europas Verkäufe insgesamt im Plus, VW in Europa aber minus; Zukunftstechnologien (Autonomes Fahren) und Dividende stärken die Bewertung. Die 14-Tage-Kursentwicklung wird nicht konkret genannt; Diskussionen drehen sich um Bewertung vs Kursverlauf. Sentiment vorsichtig bis neutral.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Vonovia eingestellt.
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 25,49%
|PUT: 74,51%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -49,02 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
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