Aktien mit extremer Performance im DAX am 23.06.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy

Aus dem wallstreetONLINE-Forum ergibt sich eine überwiegend positive bis vorsichtige Anlegerstimmung zu Siemens Energy. Treiber: Abspaltungs-Gerüchte, potenzieller Verkauf der Industriesparte, Jefferies sieht weiteres Kurspotenzial; North Sea Connector und ca. 1 Mrd. Euro Rückkauf werden genannt. Kurs nähert sich der 170-Euro-Marke, gilt dort als Widerstand. Die konkrete Kursentwicklung der letzten 14 Tage in Prozent wird nicht genannt.