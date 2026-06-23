US-Techwerte sacken ab – SAP stützt DAX, Chipwerte brechen ein

Chipwerte zählten zu den größten Verlierern: Titel von Micron und Western Digital sackten rund 10 Prozent ab, für Sandisk ging es sogar 11,6 Prozent abwärts. Die Aktie von SpaceX pendelte um ihren Vortagesschluss bei 155,50 US-Dollar, nachdem sie an den drei Handelstagen zuvor rund 16 Prozent eingebüßt hatte.

An der Wall Street sind die großen Leitindizes ohne eine klare Richtung in den Handel gestartet. Während sich der Dow-Index mit einer starken IBM -Aktie leicht im plus hielt, büßte der technologielastige Nasdaq 100 zuletzt (16:15 Uhr) 2,1 Prozent ein.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

"Ein Renditeanstieg bei zehnjährigen US-Staatsanleihen auf über 4,5 Prozent wirkt wie Blei auf hoch bewertete Technologieaktien", erklärte Stephan Kemper, Chief Investment Strategist, Wealth Management BNP Paribas. "Die Luft für weitere Kursfantasien wird merklich dünner."

Die europäischen Aktienmärkte haben im Nachmittagshandel am Dienstag einen Teil ihrer Verluste aufgeholt, blieben aber alle im negativen Bereich stecken. Die Blicke der Anleger richten sich vor allem auf den Ausverkauf bei den weltweiten Chipwerten und die laufenden diplomatischen Gespräche zwischen den USA und Iran.

Der deutsche Leitindex DAX fällt im Xetra-Handel aktuell (16:30 Uhr) um 0,6 Prozent zurück auf 24.981 Punkte und damit mehr als 250 Punkte gegenüber seinem Tagestief aufgeholt.

"Die Schwäche der Technologieaktien weltweit beunruhigt die Anleger, während neue Impulse aus den laufenden Verhandlungen zwischen den USA und Iran fehlen", erklärte Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank. "Der DAX gerät unter dieselbe Welle an Gewinnmitnahmen, die auch Asien und die US-Börsen erfasst hat."

Gößter DAX-Verlierer ist Infineon mit 5,3 Prozent Minus, belastet durch die Kurseinbrüche weltweiter Chip-Werte. Siemens Energy verbilligen sich um 4,2 Prozent, Hochtief um 4,4 Prozent. Unter den Gewinnern befinden sich das Marktschwergewicht SAP und Airbus.

Die paneuropäischen Indizes Euro-Stoxx-50 und Stoxx 600 büßen im Nachmittagshandel 0,9 und 0,4 Prozent ein.

Die Verhandlungen über ein Rahmenabkommen zur endgültigen Beendigung des Konflikts laufen auf technischer Ebene in der Schweiz weiter. Beide Seiten berichten von Fortschritten in der ersten Runde, allerdings gibt es noch Unstimmigkeiten im Detail. US-Vizepräsident JD Vance erklärte, der Iran habe zugestimmt, wieder Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) ins Land zu lassen. Teheran widersprach dieser Darstellung jedoch teilweise.

Die USA haben eine 60-tägige Ausnahmeregelung (Waiver) erteilt, die den Verkauf von iranischem Öl und Erdölprodukten erlaubt. Dies gilt als wirtschaftliche Lebensader für Teheran, um die produktiven Gespräche fortzuführen.

Asien: Gewinnmitnahmen auf Rekordniveau

An den asiatischen Börsen zeigte sich am Dienstag ein Bild der Ernüchterung. Obwohl der US-Halbleiterindex SOX nach der Feiertagspause am Montag einen neuen Höchststand markierte, konnte diese Dynamik nicht auf Asien überspringen.

Japan & Südkorea: An den Börsen in Tokio und Seoul kam es zu spürbaren Gewinnmitnahmen. Da sich beide Märkte zuletzt auf Rekordniveau bewegten, nutzten Investoren die Gelegenheit, um Gewinne zu sichern. Diese negative Stimmung dämpft auch den europäischen Marktstart. Der Nikkei 225 verlor bis Handelsschluss 3,6 Prozent, während der Kospi sogar um 10 Prozent einbrach, angeführt von Verlusten bei Samsung Electronics und SK Hynix, die jeweils mehr als 12 Prozent einbrachen.

Makrodaten: Am Donnerstag wird der PCE-Deflator für Mai veröffentlicht – das bevorzugte Inflationsmaß der US-Notenbank Federal Reserve.

Rohstoffe

Rohöl: Die Ölpreise haben ihre Verluste am Dienstag ausgebaut. Am Montag waren die Notierungen aufgrund der Fortschritte in den US-Iran-Gesprächen um über 3 Prozent eingebrochen. Am Nachmittag notieren die Nordseesorte Brent und die US-Sorte WTI jeweils 1,5 Prozent schwächer. Das erhöhte Angebot aus der Golfregion (u.a. Exportumgehungen der VAE und Kuwaits sowie über 30 Millionen Barrel iranischer Exporte in der Vorwoche) deckelt das Aufwärtspotenzial.

Gold: Präsentiert sich in einem vorsichtigen Umfeld ebenfalls schwächer und büßt am Tagesmarkt 1,2 Prozent ein. "Die Neubewertung durch die Fed sowie die robusten US-Konjunkturdaten haben maßgeblich zum Rückgang des Goldpreises beigetragen", erklärte Michael Hsueh, Edelmetall-Analyst der Deutschen Bank in Singapur. "Dieses neue 'Problem' wurde deutlich, als sich der Goldpreis im vergangenen Monat vom Ölpreis abkoppelte. Unser revidiertes Basisszenario geht davon aus, dass der Goldpreis im vierten Quartal 4.800 USD/oz erreichen wird."

Devisen

Der Devisenmarkt zeigt sich stabil. Der US-Dollar bewegt sich in engen Bandbreiten, da die Händler im Zuge der US-Iran-Gespräche das Risiko neu bewerten, gleichzeitig aber die Zinswende der Fed im Auge behalten. Der Euro fällt um 0,45 Prozent auf 1,1377 US-Dollar. Bitcoin fällt 2,6 Prozent auf 62.660 US-Dollar, Ether büßt 3,7 Prozent ein.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

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