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    Porsche AG passt Dividende verantwortungsvoll an – Was Anleger jetzt wissen

    Auf der Hauptversammlung 2026 stellte das Unternehmen Weichen für Dividende, Finanzstabilität und strategische Neuausrichtung.

    Porsche AG passt Dividende verantwortungsvoll an – Was Anleger jetzt wissen
    Foto: Marijan Murat - dpa
    • Die ordentliche Hauptversammlung am 23.06.2026 nahm alle Beschlussvorschläge der Verwaltung an.
    • Für das Geschäftsjahr 2025 wird eine Dividende von 1,00 € je Stammaktie und 1,01 € je Vorzugsaktie ausgeschüttet (Gesamtausschüttung: rund 916 Mio. €).
    • Die Ausschüttung liegt deutlich über der langfristig angestrebten Ausschüttungsquote von rund 50 % des Konzernergebnisses nach Steuern, ist aber in absoluten Zahlen niedriger als im Vorjahr.
    • Vorstandsvorsitzender Dr. Michael Leiters bezeichnet die Anpassung als verantwortungsvolle Entscheidung zur Sicherung finanzieller Flexibilität in der Transformationsphase und zur Unterstützung der strategischen Neuausrichtung.
    • Management-Ziel bleibt, die Robustheit des Geschäftsmodells nachhaltig zu stärken und langfristig Wert zu schaffen.
    • Die Hauptversammlung entlastete die im Geschäftsjahr 2025 amtierenden Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat und billigte den vorgelegten Vergütungsbericht.

    Der nächste wichtige Termin, Hauptversammlung, bei Porsche AG ist am 23.06.2026.

    Der Kurs von Porsche AG lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 47,00EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,83 % im Minus.
    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 32.191,51PKT (-1,13 %).


    Porsche AG

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    ISIN:DE000PAG9113WKN:PAG911
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