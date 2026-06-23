Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 23.06.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 23.06.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
SUESS MicroTec
Tagesperformance: -10,48 %
Tagesperformance: -10,48 %
Platz 1
Performance 1M: +7,08 %
Performance 1M: +7,08 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SUESS MicroTec
Anleger-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum zu Süss MicroTec: überwiegend optimistisch. In 14 Tagen zeigte der Kurs Aufwärtsbewegung und erreichte ein Allzeithoch um 104 EUR, unterstützt von KI-Themen und der MDAX-Umstellung. Fundamentale Sicht: Umsatz/Gewinn 2027/28 entscheidend; KGV unter 30 möglich, aber stark zyklisch. Risiken: Halbleiterzyklus, Hexensabbat, ETF-/Indexfonds-Anpassungen.
SMA Solar Technology
Tagesperformance: -7,64 %
Tagesperformance: -7,64 %
Platz 2
Performance 1M: -18,69 %
Performance 1M: -18,69 %
AIXTRON
Tagesperformance: -6,89 %
Tagesperformance: -6,89 %
Platz 3
Performance 1M: +6,96 %
Performance 1M: +6,96 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON
wallstreetONLINE-Forum: Aixtron-Sentiment ist gemischt. Kurslevel um 56–63 EUR; zuletzt 56,82 EUR ca. -5,96%. Positive Signale: MIT Lincoln Laboratory investiert in zwei Hyperion-Systeme; Aixtron als Premiumausrüster betont. Short-Positionen leicht erhöht (0,90%). Skepsis durch Sommerloch/Blasen-Diskussion, aber Potenzial für Aufwärtsbewegung bei anhaltender Nachfrage.
Infineon Technologies
Tagesperformance: -6,80 %
Tagesperformance: -6,80 %
Platz 4
Performance 1M: +11,49 %
Performance 1M: +11,49 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
WallstreetOnline-Forum: Gemischtes Infineon-Sentiment. Kurzfristig Aufwärtszeichen (~+7%), doch Skepsis gegenüber Hype und Gewinnmitnahmen. Insiderverkäufe (u. a. 16.06.2026) belasten; Patentrechts-Erfolg bei GaN stärkt Fundament. Langfristig bleibt die Wachstumsstory intakt. Fazit: vorsichtig optimistisch, Risiko durch Gewinnmitnahmen und Insider-Handlungen beachten. Kursentwicklung: 7%.
SILTRONIC AG
Tagesperformance: -6,63 %
Tagesperformance: -6,63 %
Platz 5
Performance 1M: -3,07 %
Performance 1M: -3,07 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SILTRONIC AG
Im wallstreetONLINE-Forum zu Siltronic ist das Sentiment gemischt: HAL-Übernahmehoffnungen (Beitrag 8) stehen Kritik an der Kapitalerhöhung zu 91€ und Verwässerung gegenüber (Beiträge 6,12). Beitrag 1 nennt Wafer-Engpass im KI-Boom; Fundamentale Lage bleibt unverändert. Kursentwicklung der letzten 14 Tage lässt sich aus den Beiträgen nicht eindeutig ableiten.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SILTRONIC AG eingestellt.
Nordex
Tagesperformance: -6,45 %
Tagesperformance: -6,45 %
Platz 6
Performance 1M: +7,48 %
Performance 1M: +7,48 %
PVA TePla
Tagesperformance: -5,41 %
Tagesperformance: -5,41 %
Platz 7
Performance 1M: -4,48 %
Performance 1M: -4,48 %
SAP
Tagesperformance: +3,50 %
Tagesperformance: +3,50 %
Platz 8
Performance 1M: -10,90 %
Performance 1M: -10,90 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
wallstreetONLINE-Forum: SAP-Sentiment gemischt. Technisch: 131€-Doppelboden; Fundament: Rotation KI-Aktien zu Software, Gewinnmitnahmen in Asien; Leerverkäufe: keine meldepflichtigen Positionen laut Bundesanzeiger; Bewertung: Buy-Ratings von Banken kritisch als Verkaufsinstrument gesehen.
HENSOLDT
Tagesperformance: +3,33 %
Tagesperformance: +3,33 %
Platz 9
Performance 1M: -21,31 %
Performance 1M: -21,31 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT
wallstreetONLINE-Forum: SAP-Sentiment gemischt. Technisch: 131€-Doppelboden; Fundament: Rotation KI-Aktien zu Software, Gewinnmitnahmen in Asien; Leerverkäufe: keine meldepflichtigen Positionen laut Bundesanzeiger; Bewertung: Buy-Ratings von Banken kritisch als Verkaufsinstrument gesehen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HENSOLDT eingestellt.
TeamViewer
Tagesperformance: +2,76 %
Tagesperformance: +2,76 %
Platz 10
Performance 1M: -12,42 %
Performance 1M: -12,42 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer
wallstreetONLINE-Forum: SAP-Sentiment gemischt. Technisch: 131€-Doppelboden; Fundament: Rotation KI-Aktien zu Software, Gewinnmitnahmen in Asien; Leerverkäufe: keine meldepflichtigen Positionen laut Bundesanzeiger; Bewertung: Buy-Ratings von Banken kritisch als Verkaufsinstrument gesehen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber TeamViewer eingestellt.
Nemetschek
Tagesperformance: +2,72 %
Tagesperformance: +2,72 %
Platz 11
Performance 1M: -14,46 %
Performance 1M: -14,46 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nemetschek
wallstreetONLINE-Forum: SAP-Sentiment gemischt. Technisch: 131€-Doppelboden; Fundament: Rotation KI-Aktien zu Software, Gewinnmitnahmen in Asien; Leerverkäufe: keine meldepflichtigen Positionen laut Bundesanzeiger; Bewertung: Buy-Ratings von Banken kritisch als Verkaufsinstrument gesehen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Nemetschek eingestellt.
Bechtle
Tagesperformance: +2,65 %
Tagesperformance: +2,65 %
Platz 12
Performance 1M: -1,71 %
Performance 1M: -1,71 %
Qiagen
Tagesperformance: +2,63 %
Tagesperformance: +2,63 %
Platz 13
Performance 1M: +8,31 %
Performance 1M: +8,31 %
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