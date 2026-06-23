Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 23.06.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 23.06.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
ASML Holding
Tagesperformance: -6,86 %
Tagesperformance: -6,86 %
Platz 1
Performance 1M: +12,28 %
Performance 1M: +12,28 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: -6,70 %
Tagesperformance: -6,70 %
Platz 2
Performance 1M: +11,49 %
Performance 1M: +11,49 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
WallstreetOnline-Forum: Gemischtes Infineon-Sentiment. Kurzfristig Aufwärtszeichen (~+7%), doch Skepsis gegenüber Hype und Gewinnmitnahmen. Insiderverkäufe (u. a. 16.06.2026) belasten; Patentrechts-Erfolg bei GaN stärkt Fundament. Langfristig bleibt die Wachstumsstory intakt. Fazit: vorsichtig optimistisch, Risiko durch Gewinnmitnahmen und Insider-Handlungen beachten. Kursentwicklung: 7%.
Siemens Energy
Tagesperformance: -4,44 %
Tagesperformance: -4,44 %
Platz 3
Performance 1M: -7,46 %
Performance 1M: -7,46 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
Aus dem wallstreetONLINE-Forum ergibt sich eine überwiegend positive bis vorsichtige Anlegerstimmung zu Siemens Energy. Treiber: Abspaltungs-Gerüchte, potenzieller Verkauf der Industriesparte, Jefferies sieht weiteres Kurspotenzial; North Sea Connector und ca. 1 Mrd. Euro Rückkauf werden genannt. Kurs nähert sich der 170-Euro-Marke, gilt dort als Widerstand. Die konkrete Kursentwicklung der letzten 14 Tage in Prozent wird nicht genannt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Siemens Energy eingestellt.
Schneider Electric
Tagesperformance: -3,73 %
Tagesperformance: -3,73 %
Platz 4
Performance 1M: +5,33 %
Performance 1M: +5,33 %
SAP
Tagesperformance: +3,31 %
Tagesperformance: +3,31 %
Platz 5
Performance 1M: -10,90 %
Performance 1M: -10,90 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
wallstreetONLINE-Forum: SAP-Sentiment gemischt. Technisch: 131€-Doppelboden; Fundament: Rotation KI-Aktien zu Software, Gewinnmitnahmen in Asien; Leerverkäufe: keine meldepflichtigen Positionen laut Bundesanzeiger; Bewertung: Buy-Ratings von Banken kritisch als Verkaufsinstrument gesehen.
Adyen Parts Sociales
Tagesperformance: -3,18 %
Tagesperformance: -3,18 %
Platz 6
Performance 1M: -11,89 %
Performance 1M: -11,89 %
Volkswagen (VW) Vz
Tagesperformance: -2,58 %
Tagesperformance: -2,58 %
Platz 7
Performance 1M: -12,41 %
Performance 1M: -12,41 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Volkswagen (VW) Vz
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes Anleger-Sentiment zu VW Vz: Politische Debatten gelten als potenzieller Treiber; andere sehen operative Faktoren. Fundamental bleibt: Europas Verkäufe insgesamt im Plus, VW in Europa aber minus; Zukunftstechnologien (Autonomes Fahren) und Dividende stärken die Bewertung. Die 14-Tage-Kursentwicklung wird nicht konkret genannt; Diskussionen drehen sich um Bewertung vs Kursverlauf. Sentiment vorsichtig bis neutral.
argenx
Tagesperformance: +2,43 %
Tagesperformance: +2,43 %
Platz 8
Performance 1M: +17,22 %
Performance 1M: +17,22 %
Koninklijke Ahold Delhaize
Tagesperformance: +2,30 %
Tagesperformance: +2,30 %
Platz 9
Performance 1M: -5,37 %
Performance 1M: -5,37 %
Bayer
Tagesperformance: +2,17 %
Tagesperformance: +2,17 %
Platz 10
Performance 1M: +2,00 %
Performance 1M: +2,00 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes Anleger-Sentiment zu VW Vz: Politische Debatten gelten als potenzieller Treiber; andere sehen operative Faktoren. Fundamental bleibt: Europas Verkäufe insgesamt im Plus, VW in Europa aber minus; Zukunftstechnologien (Autonomes Fahren) und Dividende stärken die Bewertung. Die 14-Tage-Kursentwicklung wird nicht konkret genannt; Diskussionen drehen sich um Bewertung vs Kursverlauf. Sentiment vorsichtig bis neutral.
Siemens
Tagesperformance: -2,16 %
Tagesperformance: -2,16 %
Platz 11
Performance 1M: +2,09 %
Performance 1M: +2,09 %
Anheuser-Busch InBev
Tagesperformance: +2,14 %
Tagesperformance: +2,14 %
Platz 12
Performance 1M: +0,57 %
Performance 1M: +0,57 %
Airbus
Tagesperformance: +2,08 %
Tagesperformance: +2,08 %
Platz 13
Performance 1M: +15,80 %
Performance 1M: +15,80 %
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