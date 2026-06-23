Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im SMI am 23.06.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im SMI. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 23.06.2026 im SMI. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Lonza Group
Tagesperformance: +3,51 %
Tagesperformance: +3,51 %
Platz 1
Performance 1M: +4,86 %
Performance 1M: +4,86 %
ABB
Tagesperformance: -3,36 %
Tagesperformance: -3,36 %
Platz 2
Performance 1M: +2,45 %
Performance 1M: +2,45 %
Nestle
Tagesperformance: +2,51 %
Tagesperformance: +2,51 %
Platz 3
Performance 1M: -0,76 %
Performance 1M: -0,76 %
Roche Holding Bearer Participation Cert
Tagesperformance: +2,38 %
Tagesperformance: +2,38 %
Platz 4
Performance 1M: -3,96 %
Performance 1M: -3,96 %
Novartis
Tagesperformance: +2,23 %
Tagesperformance: +2,23 %
Platz 5
Performance 1M: +0,54 %
Performance 1M: +0,54 %
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