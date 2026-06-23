Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im ATX am 23.06.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im ATX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 23.06.2026 im ATX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Tagesperformance: -9,52 %
Tagesperformance: -9,52 %
Platz 1
Performance 1M: +68,60 %
Performance 1M: +68,60 %
Lenzing
Tagesperformance: -4,60 %
Tagesperformance: -4,60 %
Platz 2
Performance 1M: +4,26 %
Performance 1M: +4,26 %
Raiffeisen Bank International
Tagesperformance: -3,99 %
Tagesperformance: -3,99 %
Platz 3
Performance 1M: +17,15 %
Performance 1M: +17,15 %
Wienerberger
Tagesperformance: -2,78 %
Tagesperformance: -2,78 %
Platz 4
Performance 1M: +0,22 %
Performance 1M: +0,22 %
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment
Tagesperformance: -2,08 %
Tagesperformance: -2,08 %
Platz 5
Performance 1M: -11,25 %
Performance 1M: -11,25 %
voestalpine
Tagesperformance: -2,05 %
Tagesperformance: -2,05 %
Platz 6
Performance 1M: -4,99 %
Performance 1M: -4,99 %
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