Laumann lobt Rentenpaket und Kapitalrente

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der nordrhein-westfälische Arbeits- und Sozialminister Karl-Josef Laumann (CDU) sieht in den Reformvorschlägen der Rentenkommission ein "beachtenswertes Gesamtpaket" mit vielen guten Empfehlungen. Er begrüße es sehr, dass die Bundesregierung signalisiert habe, das Paket vollständig umzusetzen, erklärte Laumann. "Deutschland braucht Reformen, um das Vertrauen der Menschen zu behalten."

Besonders hob der NRW-Minister die gesetzlich verpflichtende Kapitalrente hervor. "Ich habe immer gesagt: Wir brauchen neben der gesetzlichen Rente auch private und betriebliche Zusatzversorgungssysteme und eine stärkere Beteiligung der Betriebe an der Altersvorsorge", so Laumann. Es sei richtig und wichtig, dass diese Art der Altersvorsorge institutionalisiert und je zur Hälfte durch Arbeitnehmer und Arbeitgeber finanziert werden solle.