🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    9 Aufrufe 9 0 Kommentare 0 Kommentare

    Laumann lobt Rentenpaket und Kapitalrente

    Für Sie zusammengefasst
    • Laumann lobt Rentenkommission als Gesamtpaket
    • Gesetzliche Kapitalrente 2% ab 2028 paritätisch
    • Härtefallregel für besonders belastete Erwerbstätige sichern
    Laumann lobt Rentenpaket und Kapitalrente
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der nordrhein-westfälische Arbeits- und Sozialminister Karl-Josef Laumann (CDU) sieht in den Reformvorschlägen der Rentenkommission ein "beachtenswertes Gesamtpaket" mit vielen guten Empfehlungen. Er begrüße es sehr, dass die Bundesregierung signalisiert habe, das Paket vollständig umzusetzen, erklärte Laumann. "Deutschland braucht Reformen, um das Vertrauen der Menschen zu behalten."

    Besonders hob der NRW-Minister die gesetzlich verpflichtende Kapitalrente hervor. "Ich habe immer gesagt: Wir brauchen neben der gesetzlichen Rente auch private und betriebliche Zusatzversorgungssysteme und eine stärkere Beteiligung der Betriebe an der Altersvorsorge", so Laumann. Es sei richtig und wichtig, dass diese Art der Altersvorsorge institutionalisiert und je zur Hälfte durch Arbeitnehmer und Arbeitgeber finanziert werden solle.

    Bei der neuen Kapitalrente sollen Arbeitgeber und Beschäftigte zusätzlich zum normalen Rentenbeitrag nach einer 2028 beginnenden Übergangsphase zwei Prozent des Bruttoeinkommens zahlen.

    Menschen mit belastenden Jobs im Blick behalten

    Zugleich mahnte Laumann, dass die Menschen, die viele Jahre sehr belastende Tätigkeiten ausgeübt hätten, im Blick blieben. Die geplante Härtefallregel müsse deshalb so ausgestaltet werden, dass sie Menschen in besonders anstrengenden Berufen einen fairen Zugang zur Rente ermögliche.

    Laut Vorschlag der Kommission soll der frühe Renteneintritt ohne Abschläge nach 45 Beitragsjahren ("Rente mit 63") wegfallen. Es sollen aber ein Vertrauensschutz und Übergangsfristen gelten. Wer laut Gesundheitsprüfung nicht mehr im Job arbeiten kann, soll einen "vereinfachten Zugang zu einer Rente" bekommen./dot/DP/stw







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Laumann lobt Rentenpaket und Kapitalrente Der nordrhein-westfälische Arbeits- und Sozialminister Karl-Josef Laumann (CDU) sieht in den Reformvorschlägen der Rentenkommission ein "beachtenswertes Gesamtpaket" mit vielen guten Empfehlungen. Er begrüße es sehr, dass die Bundesregierung …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     