SMA Solar Technology Aktie tiefrot - 23.06.2026

Mit einer Performance von -7,64 % musste die SMA Solar Technology Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Der Kursrückgang der SMA Solar Technology Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,79 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -7,64 % im Minus. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

SMA Solar Technology entwickelt Wechselrichter, Energiemanagement- und Speicherlösungen für Photovoltaikanlagen (Privat, Gewerbe, Utility). Ziel ist effiziente Integration erneuerbarer Energien ins Stromnetz. Starke Position in Europa, globaler Player. Wichtige Wettbewerber: Huawei, Sungrow, Fronius, SolarEdge. USP: Technologieführerschaft, breites Portfolio, hohe Qualität, starke Service- und Systemkompetenz.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl die SMA Solar Technology Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +40,53 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SMA Solar Technology Aktie damit um +10,74 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -18,69 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in SMA Solar Technology eine positive Entwicklung von +58,78 % erlebt.

Während SMA Solar Technology deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -1,20 %. Damit gehört SMA Solar Technology heute zu den auffälligeren Werten.

SMA Solar Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +10,74 % 1 Monat -18,69 % 3 Monate +40,53 % 1 Jahr +206,07 %

Informationen zur SMA Solar Technology Aktie

Stand: 23.06.2026, 17:00 Uhr

Es gibt 35 Mio. SMA Solar Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,85 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 23.06.2026 im TecDAX.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

ABB, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,94 %. Schneider Electric notiert im Minus, mit -3,59 %. Enphase Energy notiert im Minus, mit -5,52 %. SolarEdge verliert -6,75 %

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Ob die SMA Solar Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SMA Solar Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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