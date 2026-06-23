Pfisterer - weitere Wachstumsperspektiven

Beim Deutsche Börse Scale Summit sieht Pfisterer-Co-CEO Johannes Linden weiter gute Wachstumsperspektiven für den Stromleitungsverbindungsspezialisten. Der Grund dafür ist der stark steigende Bedarf an Stromnetzwerkskapazitäten durch Erneuerung, Erweiterung und technischen Fortschritt. Das bedingt nachvollziehbar auch eine deutliche höhere Nachfrage nach Verbindungselementen von Stromleitungen. GBC hebt nach einem guten ersten Quartal die Prognose für die Jahre 2026 und 2027 an. Weiterlesen