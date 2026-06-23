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    Munich Re, Siemens im Fokus

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    Billionen fließen in Extremwetter-Investitionen – Diese Branchen profitieren

    Dürren, Fluten und Rekordsommer zwingen die Welt zu Investitionen im zweistelligen Billionenbereich. Während Staaten und Verbraucher leiden, entsteht ein neuer Megatrend.

    Für Sie zusammengefasst
    Munich Re, Siemens im Fokus - Billionen fließen in Extremwetter-Investitionen – Diese Branchen profitieren
    Foto: Michael Weber - imageBROKER.com

    Der Rekordsommer hält die Welt in Atem: Ausgetrocknete Böden, glühende Asphaltbahnen und Stromnetze am Rande des Kollapses sind längst keine Ausnahme mehr. Was für Menschen und Kommunen eine existenzielle Belastungsprobe darstellt, entwickelt sich an den globalen Finanzmärkten zu einem gewaltigen Investitionsmotor.

    Extremwetterlagen werden in den kommenden zehn Jahren weltweite Ausgaben von über 20 Billionen US-Dollar auslösen, prognostizieren die Analysten von Bloomberg Intelligence. Dadurch soll die globale Infrastruktur an die unaufhaltsame Erderwärmung angepasst werden. Auch JPMorgan und die Ratingagentur Fitch warnen vor drastischen Konsequenzen für die weltweite Energienachfrage.

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    Extreme Hitze zwinge die Stromnetze in die Knie. Der Bedarf an Energie für Kühlungen in Megacitys und dem globalen Süden steige rasant und überhole im Gebäudesektor bereits andere Treiber. Häufigere Klimaschocks könnten sogar die Kreditwürdigkeit ganzer Staaten gefährden, mahnt Fitch, da die Kosten für den Wiederaufbau die Haushalte erdrücken.

    Allein die Extremwetter-Schäden des vergangenen Jahres summierten sich weltweit auf 1,4 Billionen US-Dollar – was rund 1,2 Prozent des globalen Bruttoinlandsprodukts (BIP) entspricht. Ökonomen sprechen bereits von "Klimaflation": Durch Ernteausfälle und steigende Logistikkosten (z.B. durch verzogene Bahnschienen oder Niedrigwasser in Flüssen) wird das Leben dauerhaft teurer.

    Unternehmen, die Lösungen zur Anpassung und Eindämmung anbieten, erleben einen Boom. Laut Bloomberg-Daten schlug ein Korb aus 275 solcher Spezialwerte den breiten Aktienmarkt im Jahresvergleich um fast 32 Prozentpunkte.

    Welche Branchen profitieren?

    Wer sich als Anleger für den potenziellen "Megatrend Klimaanpassung" positionieren möchte, kann auf US-Konzerne wie BWX Technologies oder RenaissanceRe setzen, aber auch auf dem deutschen Kurszettel finden sich interessante Kandidaten in den Schlüsselbranchen.

    1. Rückversicherer: Die Gewinner der Prämienspirale

    Da Erstversicherer den direkten Schadensrisiken ausgesetzt sind, schlägt die Stunde von Rückversicherern wie den deutschen Schwergewichten Münchener Rück und Hannover Rück. Da extreme Wetterereignisse teurer werden, steigen die Versicherungsprämien seit Jahren deutlich schneller als die Inflation. Die deutschen DAX-Giganten gelten als weltweit führend in der mathematischen Risiko-Modellierung und können steigende Risiken über signifikant höhere Tarife profitabel abfedern.

    2. Energie- und Netzinfrastruktur

    Wenn die Hitze kommt, laufen die Klimaanlagen heiß. Gleichzeitig stoßen traditionelle Energieträger an Grenzen – so musste der französische Energiekonzern EDF bereits mehrfach die Leistung von Atomkraftwerken drosseln, weil die Flüsse zur Kühlung zu warm wurden. Gefragt ist eine krisenfeste, CO₂-arme Energie- und Netzinfrastruktur. 

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    Hier positioniert sich Siemens Energy, auch wenn die Aktie am Dienstag kräftig zurückfällt. Das Unternehmen liefert die Technologie zur Modernisierung maroder Stromnetze, Transformatoren und effiziente Turbinen. Für den Ausbau der Erneuerbaren, die den gigantischen Kühlbedarf der Zukunft decken müssen, ist zudem der Energiekonzern RWE als einer der größten Grünstrom-Erzeuger Europas stark aufgestellt. Bei der dezentralen Solarinfrastruktur spielt SMA Solar (Wechselrichter) trotz zyklischer Schwankungen eine wichtige Rolle.

    3. Spezialindustrie und Klimatechnik

    Die Anpassung der Infrastruktur erfordert massive bauliche und technische Investitionen – vom Hochwasserschutz bis zur Kühlung kritischer Anlagen wie Rechenzentren. Der Gasekonzern Linde (mittlerweile in den USA gelistet, aber mit tiefen deutschen Wurzeln) profitiert massiv vom Umbau der Industrie und Wasserstoffprojekten. Im Bereich der Energieeffizienz von Gebäuden und Fabriken spielen zudem Automatisierer und Tech-Konzerne wie Siemens AG ganz vorne mit.

    Fazit

    Die 20-Billionen-Dollar-Prognose zeigt, dass der Klimawandel längst ein zentraler Treiber der globalen Wirtschaft geworden ist. Während die makroökonomischen Risiken für Staaten und Verbraucher wachsen, entstehen für vorausschauende Investoren möglicherweise Chancen. Deutschland bietet mit seinen global führenden Rückversicherern und Infrastruktur-Spezialisten einige interessante Kandidaten, um sich vor den erwarteten Investitionswellen der kommenden Dekade zu positionieren.

    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurIngo Kolf
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