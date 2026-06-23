KONJUNKTUR vom 23.06.2026 - 17.00 Uhr

BERLIN - In Deutschland rücken ein steigendes Rentenalter und eine weitreichende Umgestaltung der Alterssicherung näher. Union und SPD wollen die Empfehlungen der Rentenkommission schnell eins zu eins umsetzen. Dies kündigten Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Sozialministerin Bärbel Bas (SPD) nach Entgegennahme des Abschlussberichts der Kommission im Kanzleramt in Berlin an. Die Vorschläge lösten weitere Kritik aus. Eine zügige Realisierung fordert unter anderem die Industrie.

GENF - Die Darstellungen von Washington und Teheran zum aktuellen Stand möglicher Absprachen über Atom-Inspektionen im Iran gehen auseinander. US-Präsident Donald Trump schrieb auf der Plattform Truth Social, dass der Iran voll und ganz dem höchsten Standard an Nuklear-Inspektionen zugestimmt habe - und zwar zeitlich unbegrenzt.

Bundesbank-Präsident: Rentenpaket und Waffenruhe positiv für die Wirtschaft

FRANKFURT - Bundesbank-Präsident Joachim Nagel bewertet die Vorschläge zur Rentenreform in Deutschland und die Friedensverhandlungen im Iran-Krieg als Hoffnungszeichen für die kriselnde deutsche Wirtschaft. "Ich begrüße es sehr, dass sich der Iran und die USA auf einen Waffenstillstand geeinigt haben. Es gibt Grund zur Hoffnung, dass Energie zukünftig wieder günstiger wird", sagte Nagel der Deutschen Presse-Agentur in Frankfurt.

ROUNDUP 2: Aufbruchsignale in Deutschland? Industrie macht Merz Versprechen

BERLIN - Seit Jahren steckt die deutsche Wirtschaft in einer Krise, viele Unternehmen halten sich mit Investitionen zurück - kommt bald ein Umschwung? Der Tag der Industrie in Berlin steht im Zeichen des Reformkurses der Bundesregierung. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und auch der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) wollen Signale des Aufbruchs verbreiten. "Packen wir das gemeinsam an", sagte Merz. Industriepräsident Peter Leibinger forderte die Bundesregierung zu entschlossenen Reformen auf - und gab eine Zusage zu Investitionen.

ROUNDUP: Unternehmensstimmung steigt erstmals seit Beginn des Iran-Kriegs

LONDON - Die Stimmung in den Unternehmen der Eurozone hat sich im Juni erstmals seit Ausbruch des Iran-Kriegs wieder verbessert. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex für die Eurozone stieg um 1,0 Punkte auf 49,5 Punkte, wie S&P am Dienstag in London nach einer ersten Schätzung mitteilte. Analysten hatten im Schnitt nur einen Anstieg auf 49,2 Punkte erwartet.

Starmer-Rücktritt: Spekulation über Mitbewerber für Burnham

LONDON - Nach der Rücktrittsankündigung des britischen Premiers Keir Starmer wird über mögliche Gegenkandidaten zum Favoriten für dessen Nachfolge spekuliert.

Reiche: Reformkurs gehen - 'auch wenn es unangenehm wird'

BERLIN - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche wirbt für Entschlossenheit beim Reformkurs der Bundesregierung. Die CDU-Politikerin sagte beim Tag der Industrie: "Die Maßnahmen sind bekannt, die Prozesse sind beschrieben. Es braucht jetzt die Entschlossenheit, diesen Weg zu gehen. Entschlossenheit zeigt sich nicht in einer möglichst komplizierten Problembeschreibung, sondern daran, dass man, auch wenn es im einen oder anderen Fall unangenehm wird, diesen Weg geht."

Jeder Fünfte kann sich keinen Urlaub leisten



WIESBADEN - Sommerurlaub ist für viele Menschen in Deutschland unbezahlbar: Wie 2024 lebte auch 2025 gut jede fünfte Person (21 Prozent) hierzulande in einem Haushalt, der sich nach eigener Einschätzung keine einwöchige Urlaubsreise leisten konnte. Insgesamt waren das 17,3 Millionen Menschen, wie das Statistische Bundesamt errechnet hat. Besonders häufig fehlt demnach Alleinerziehenden das Geld (39 Prozent).

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ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

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