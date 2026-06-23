Devisen
Kurs des Euro fällt zum US-Dollar
- Euro fiel auf 1,1377 US-Dollar EZB-Referenz 1,1392
- Dollar gefragt nach Gewinnmitnahmen in Japan und Korea
- Lagarde-Aussagen deuteten auf langsamere Zinsschritte
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Dienstag nachgegeben. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1377 US-Dollar gehandelt. Am Morgen hatte sie noch rund einen halben Cent höher notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1392 (Montag: 1,1456) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8778 (0,8729) Euro.
Der Dollar profitierte von der Verunsicherung an den Finanzmärkten. Auslöser war eine Welle an Gewinnmitnahmen an den Aktienmärkten in Japan und Südkorea. Die Weltleitwährung Dollar war in diesem Umfeld gefragt.
Bereits am Montag hatten Aussagen der EZB-Präsidentin Christine Lagarde den Euro etwas belastet. Sie hatte sich für eine maßvolle geldpolitische Reaktion auf die durch den Iran-Krieg ausgelösten Inflationsgefahren ausgesprochen.
"Im Kern ist das nicht neu", kommentierten Analysten der Dekabank. Der Markt habe die Aussagen allerdings als Hinweis aufgenommen, dass trotz der erhöhten Inflation im gemeinsamen Währungsraum zunächst wohl nicht mit einer weiteren schnellen Zinserhöhung durch die EZB zu rechnen sei.
Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86200 (0,86468) britische Pfund, 184,02 (185,33) japanische Yen und 0,9225 (0,9257) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete 4.127 Dollar. Das waren rund 62 Dollar weniger als am Vortag./jsl/jha/
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Nabend Zusammen.
Lese recht viel bei Social Media mit. Resignation macht sich breit. Selbst Super-Bullen canceln oder verschieben ihre Kursziele. Andere sehen schon einen Bärenmarkt und rufen Tiefstkurse auf. Eine solche Stimmung hat in der Vergangenheit oft mit einer Bodenbildung bzw. Wende korreliert.
Ich bin heute unterwegs, daher nur kurz:
Mit „Iran-Prämie“ meinte ich nicht, dass Gold wegen Iran automatisch steigen muss. Gemeint war der geopolitische Risikoanteil im Markt – und der kann kurzfristig widersprüchlich wirken.
Krieg kann Gold stützen, wenn Sicherheitsflucht und Vertrauensverlust dominieren. Er kann Gold aber auch drücken, wenn Ölpreis, Inflationssorgen, Dollarstärke und Zinserwartungen stärker wirken. Dazu kommt: In Stressphasen wird Gold manchmal verkauft, weil es liquide ist.
Wenn der Krieg endet, kann deshalb ebenfalls beides passieren: Die Angstprämie fällt raus, was Gold belasten kann. Gleichzeitig könnten Öl-, Inflations- und Zinsdruck nachlassen, was Gold wieder stützen würde.
Für mich bleibt deshalb: Kurzfristig ist das schwer sauber zu trennen. Langfristig zählen eher Schulden, Realzinsen, Zentralbankkäufe, geopolitische Fragmentierung und Misstrauen ins Fiat-System.