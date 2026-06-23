Kurs des Euro fällt zum US-Dollar

Nabend Zusammen.

nettes Forum. Ich les gern bisschen mit...





Bin eigentlich alles andere als ein Gold fan. Also eigentlich garn nicht.

Aber die Zeiten sind wirklich turbulent und nach vielen Jahren stillhalten hab ich jetzt auch bisschen aufgestockt.





Ich bin ja schon so grau dass ich dotcom miterlebt hab. Und noch ein paar andere lustige Sachen. Aber wenn ich mir das so anschau:

https://www.handelsblatt.com/finanzen/anlagestrategie/trends/us-aktien-kreditfinanzierte-aktienkaeufe-haben-sich-mehr-als-verdoppelt/100234314.html





Lang kann das ganze Theater jetzt nicht mehr dauern sagt mein Gefühl.





Der Vorteil wenn man alter weißer Mann ist - Geschichte reimt sich.

Der Nachteil man hat nicht mehr so viel Zeit Fehler auszumerzen ;-)





In dem Sinne schönes Wochenende und goldige Händchen!







