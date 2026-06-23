Mehr Cashflow als mit Dividenden? Bis zu 8 % und monatliche Ausschüttungen

Dividenden gelten für viele Anleger als klassischer Weg zu passivem Einkommen. Wer regelmäßig Ausschüttungen erhält, baut sich Schritt für Schritt einen zusätzlichen Einkommensstrom auf – unabhängig vom aktiven Arbeitseinkommen und mit dem Ziel, langfristig mehr finanzielle Freiheit zu gewinnen.

In der Praxis stößt die Dividendenstrategie jedoch schnell an Grenzen. Viele Dividendenaktien oder Dividenden-ETFs liefern Ausschüttungsrenditen im Bereich von etwa 1 bis 4 % pro Jahr. Wer daraus 500 €, 1.000 € oder sogar 2.500 € monatliches passives Einkommen erzielen möchte, braucht entsprechend viel Kapital.

Gerade deshalb lohnt sich der Blick über klassische Dividendenstrategien hinaus. Denn wer gezielt monatlichen Cashflow aufbauen möchte, braucht Anlageformen, die laufende Erträge planbarer machen und gleichzeitig höhere Ausschüttungen ermöglichen können.

Der folgende Überblick zeigt, welche Alternative dafür infrage kommt, wie monatliche Ausschüttungen entstehen und worauf Anleger bei Rendite, Laufzeit und Risiko achten sollten.

Das Problem mit Ausschüttungen aus Dividenden

Dividenden sind ein beliebter Weg zu passivem Einkommen, stoßen beim Aufbau eines wirklich relevanten Cashflows aber schnell an ihre Grenzen:

Viel Kapital nötig: Wer mit Dividenden 500 € monatlich erzielen möchte, braucht bei 3 % Ausschüttungsrendite bereits rund 200.000 € investiertes Kapital. Für 1.000 € pro Monat wären es etwa 400.000 €, für 2.500 € sogar rund 1 Million €. Bei niedrigeren Dividendenrenditen steigt der Kapitalbedarf entsprechend weiter.

Ausschüttungen kommen nicht immer monatlich: Viele Dividenden werden quartalsweise, halbjährlich oder jährlich gezahlt. Wer einen gleichmäßigen monatlichen oder sogar täglichen Cashflow aufbauen möchte, muss die Zahlungen entsprechend planen oder mehrere Dividendenwerte kombinieren.

Börsenschwankungen bleiben bestehen: Dividendenwerte bleiben Aktieninvestments. Auch wenn regelmäßig Ausschüttungen fließen, kann der Depotwert deutlich schwanken. Besonders hohe Dividendenrenditen sind zudem nicht immer ein Qualitätsmerkmal, sondern können auch auf begrenztes Wachstum oder fallende Kurse hindeuten.

Die Alternative: Höhere Ausschüttungen und täglicher Cashflow

Der Grund für das wachsende Interesse an Alternativen liegt auf der Hand: Viele Anleger suchen nach laufenden Erträgen, die über klassische Dividendenrenditen hinausgehen.

Genau deshalb rücken Festzinsanlagen immer stärker in den Fokus. Anleger setzen dabei nicht auf Dividenden aus Aktien oder ETFs, sondern auf feste Zinszahlungen aus realen Finanzierungen. Dazu zählen zum Beispiel Konsumentenkredite, Unternehmenskredite oder Immobilienfinanzierungen.

Was früher eher als Nischenthema galt, ist in Europa längst zu einem relevanten Anlagebereich geworden. Inzwischen haben mehr als 1 Million Anleger in der EU über digitale Festzinsplattformen investiert, rund 35 % davon stammen aus Deutschland. Insgesamt wurden in Europa bereits rund 55 Milliarden Euro über solche Plattformen finanziert.

Je nach Plattform, Laufzeit und Risikoprofil sind Renditen von etwa 8 bis 12 %* pro Jahr möglich. Gleichzeitig können Rückflüsse monatlich oder teilweise sogar täglich erfolgen. Dadurch entsteht eine Alternative für Anleger, die regelmäßige Erträge gezielter planen und ihr passives Einkommen breiter aufstellen möchten.

Festzinsanlagen können Anlegern mehrere Vorteile bieten:

Teilweise Besicherung durch Immobilien, Maschinen, Warenbestände oder andere reale Sicherheiten

Weniger direkte Börsenabhängigkeit, da die Erträge nicht von täglichen Aktienkursen abhängen

Breite Streuung über verschiedene Kreditarten, Länder, Laufzeiten und Plattformen

Planbare Laufzeiten mit vorher definierten Zins- und Rückzahlungsstrukturen

Automatisierte Wiederanlage über Auto-Invest-Funktionen zur Nutzung des Zinseszinseffekts

Auch bei Festzinsanlagen sollten Anleger die Risiken realistisch einordnen. Rückzahlungen können sich verzögern, einzelne Finanzierungen können ausfallen und die Verfügbarkeit des Kapitals hängt von Laufzeit und Plattform ab. Umso wichtiger sind eine breite Streuung über verschiedene Investments, die Auswahl regulierter Anbieter und ein Portfolio, das zur eigenen Risikobereitschaft passt.

Wie Festzinsanlagen funktionieren – und welche Plattformen Anleger kennen sollten

Hinter dem Begriff Festzinsanlagen stehen verschiedene Kredit- und Sachwertmodelle. Für Anleger ist deshalb nicht nur die Rendite entscheidend, sondern auch, welche Art von Finanzierung eine Plattform anbietet.

Zu den wichtigsten Bereichen zählen:

Konsumentenkredite: Hier fließt Kapital in private Verbraucherkredite, etwa für Anschaffungen oder kurzfristige Liquidität. Solche Kredite haben häufig kürzere Laufzeiten und regelmäßige Rückflüsse. Beispiele für regulierte Plattformen in diesem Bereich sind Mintos, VIAINVEST, TWINO oder Nectaro.

Unternehmenskredite: In diesem Bereich werden Unternehmen finanziert, etwa für Warenbestände, Maschinen, Betriebsmittel oder Wachstum. Ein Beispiel für eine regulierte Plattform in diesem Bereich ist Debitum Investments, das Anlegern Zugang zu besicherten Unternehmensfinanzierungen ermöglicht.

Agrarkredite: Hier steht die Finanzierung landwirtschaftlicher Betriebe im Mittelpunkt, etwa für Saatgut, Maschinen, Erntefinanzierungen oder Betriebsmittel. LANDE ist eine regulierte Plattform mit Fokus auf agrarbesicherte Kredite, die häufig durch Flächen, Maschinen, Ernteerträge oder andere reale Sicherheiten hinterlegt sein können.

Immobilienfinanzierungen: Bei dieser Anlageklasse fließt Kapital in immobilienbezogene Finanzierungen. Ein Beispiel für eine regulierte Plattform in diesem Bereich ist Indemo, wo Anleger Zugang zu immobilienbesicherten Investments erhalten.

Für Anleger bedeutet das: Festzinsanlagen können sehr unterschiedlich aufgebaut sein. Manche Plattformen setzen auf Konsumentenkredite, andere auf Unternehmens-, Agrar- oder Immobilienfinanzierungen. Welche Anbieter für welchen Anlegertyp interessant sind, hängt deshalb von Renditeziel, Laufzeit, Sicherheiten und gewünschtem Cashflow ab.

Einen Überblick bietet der Vergleich der 7 besten regulierten Festzinsplattformen. Dort werden die oben genannten Anbieter nach ihren Schwerpunkten eingeordnet und zeigen, welche Plattformen sich für unterschiedliche Cashflow-Strategien eignen.





*Die im Artikel genannten Renditen sind Zielrenditen oder historische Werte einzelner Plattformen und stellen keine Garantie für künftige Erträge dar.