Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 23.06.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.127,33USD pro Feinunze und notiert damit -1,53 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 61,93USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -4,84 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Auch der Rohölmarkt ist schwach, bei den Ölwerten liegen sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl im Minus.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 77,08USD und verzeichnet ein Minus von -1,15 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 73,18USD und verzeichnet ein Minus von -1,30 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.237,50 USD -2,56 % Platin 1.666,50 USD -0,77 % Kupfer London Rolling 13.410,17 USD -1,76 % Aluminium 3.290,00 PKT -3,33 % Erdgas 3,232 USD -1,31 %

Rohstoff des Tages: Silber

Mit einem Tages-Minus von -4,84 % gehört Silber heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 23.06.26, 17:29 Uhr.