Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 23.06.2026
Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Auch der Rohölmarkt ist schwach, bei den Ölwerten liegen sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl im Minus.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.127,33USD pro Feinunze und notiert damit -1,53 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 61,93USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -4,84 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 77,08USD und verzeichnet ein Minus von -1,15 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 73,18USD und verzeichnet ein Minus von -1,30 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.237,50USD
|-2,56 %
|Platin
|1.666,50USD
|-0,77 %
|Kupfer London Rolling
|13.410,17USD
|-1,76 %
|Aluminium
|3.290,00PKT
|-3,33 %
|Erdgas
|3,232USD
|-1,31 %
Rohstoff des Tages: Silber
Mit einem Tages-Minus von -4,84 % gehört Silber heute zu den größten Verlierern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 23.06.26, 17:29 Uhr.