Deutsche Anleihen
Kursgewinne - Verunsicherung an Aktienmärkten stützt
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Dienstag gestiegen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte am Nachmittag um 0,33 Prozent auf 126,81 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel im Gegenzug auf 2,91 Prozent.
Die als sicher geltenden Staatsanleihen profitierten von der Verunsicherung an den Finanzmärkten. Auslöser war eine Welle an Gewinnmitnahmen an den Aktienmärkten in Japan und Südkorea.
Bereits am Montag waren die Anleihekurse gestiegen. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte Erwartungen auf weitere Leitzinserhöhungen etwas gedämpft./jsl/jha/
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Aus fundamentaler Sicht (und der des gesunden Menschenverstandes) müßte man jede noch so kleine Erholung scharf auf der kurzen Seite angehen. Aber der exzessive Wahnsinn, der die Renditen in den negativen Bereich und den BuFu haben, zeigen eben, dass die Anleihen bzw. ausserhalb der Vernunftssphäre agieren.