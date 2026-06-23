Auto-Branchenindex auf Tief seit März - Konkurrenz aus China

VW gaben zuletzt um 2,8 Prozent nach auf 78,04 Euro. Stellantis verloren sogar 5,8 Prozent und Renault 3,8 Prozent. BMW und Mercedes , die beide Absatzzuwächse im Mai verbuchten, gaben moderat nach. Der Branchenindex Stoxx Europe 600 Autos & Parts gab zuletzt um 1,5 Prozent nach und war zuvor zeitweise auf den tiefsten Stand seit März gefallen. Sollte es in den kommenden Tagen weiter abwärts gehen, droht ein Tief seit dem Jahr 2020.

FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Autoaktien haben am Dienstagnachmittag spürbar nachgegeben. Die Vorzüge von Volkswagen sackten dabei sogar auf ein Tief seit 2010, nachdem die Daten des europäischen Branchenverbandes Acea Sorgen über wachsende chinesische Konkurrenz auf dem europäischen Markt weckten. Die Marktanteile chinesischer Autobauer sind zwar nach wie vor überschaubar, nehmen aber zu.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

VW, mit Abstand EU-weiter Marktführer, musste im Mai den deutlichsten Absatzrückgang verkraften. Doch auch der Absatz von Stellantis und Renault, den Nummern zwei und drei in Europa, ging zurück. Obendrein legte hierzulande der Autoabsatz kaum zu.

Auch wenn die Neuzulassungen insgesamt gesehen den vierten Monat in Folge gestiegen seien, hätten europäische Hersteller mit Ausnahme von BMW schlechter abgeschnitten als der Gesamtmarkt, schrieb etwa UBS-Analyst Patrick Hummel. Zudem seien die meisten von ihnen im Jahresvergleich im negativen Terrain./ck/jsl/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 60,94 auf Tradegate (23. Juni 2026, 17:29 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -13,28 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,38 %. Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 16,10 Mrd.. Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,0800 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 119,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 131,00EUR was eine Bandbreite von +40,88 %/+67,78 % bedeutet.



