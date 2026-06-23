Aktien Frankfurt Schluss
KI-Korrektur drückt Dax wieder unter 25.000 Punkte
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die 25.000 Punkte bleiben für den Dax eine Herausforderung. Nachdem sich der deutsche Leitindex zum Wochenstart erneut deutlich von dieser Marke nach oben hin absetzen konnte, folgte am Dienstag der nächste Rückschlag. Für Katerstimmung sorgte dieses Mal eine von den Börsen Asiens eingeläutete Korrektur bei Profiteuren des Megatrends Künstliche Intelligenz (KI), die am Nachmittag in den USA ihre Fortsetzung fand.
Mit minus 0,98 Prozent auf 24.893,58 Zähler ging der Dax aus dem Xetra-Handel, womit es ihm gelang, sich etwas von seinem Tagestief zu erholen. Der MDax fiel um 1,37 Prozent auf 32.129,10 Zähler und auch europaweit verbuchte ein Teil der Börsen Verluste. Der EuroStoxx 50 schloss 1,28 Prozent tiefer auf 6.230,55 Punkte. Außerhalb der Euroregion hingegen, in London und Zürich, wurden moderate Gewinne verbucht. In New York gibt aktuell der technologielastige Nasdaq 100 2,0 Prozent nach.
Trotz der Dax-Erholung vom Tagestief hat sich das technische Bild mit dem erneuten Abprall an der 25.000er-Marke laut Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets verschlechtert. Aktuell drückten erkennbare Korrekturen bei Technologiewerten auf die Stimmung, während eine potenzielle Entspannung im Nahost-Konflikt bereits in die Kurse eingepreist sei und als positiver Impulsgeber wegfalle./ck/jha/
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In der Tat immer wieder beeindruckend, mit welcher Penetranz unser Hütchenspieler seine täglichen Märchen unters Volk bringt. 🥳 🤡 🥸
DAX........am ,,GroßenVerfalls-Tag"
Nach meinem Eindruck steht bei seinen Beiträgen häufig die eigene Inszenierung stärker im Vordergrund als die Vermittlung fundierter Börsenkenntnisse. Viele Aussagen wirken so formuliert, dass sie im Nachhinein nahezu immer als richtig ausgelegt werden können. Dadurch entsteht weniger der Eindruck einer klaren fachlichen Position als vielmehr einer Absicherung gegen jede mögliche Kritik.
Inhaltlich erkenne ich nur selten Analysen oder Einschätzungen, die durch besondere Fachkompetenz überzeugen. Stattdessen scheinen provokante Aussagen oft dazu zu dienen, Aufmerksamkeit und Reichweite zu erzeugen. Das ist zwar ein verbreitetes Phänomen in sozialen Medien, trägt jedoch wenig zu einer sachlichen und konstruktiven Diskussion über Börsen- und Anlagethemen bei. Schade, denn gerade in diesem Bereich wären fundierte und nachvollziehbare Beiträge deutlich wertvoller.