Kursgewinne - Verunsicherung an Aktienmärkten stützt

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Dienstag zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) stieg um 0,20 Prozent auf 109,44 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen fiel im Gegenzug auf 4,48 Prozent.

Die als sicher geltenden Staatsanleihen profitierten von der Verunsicherung an den Finanzmärkten. Auslöser war eine Welle an Gewinnmitnahmen an den Aktienmärkten in Japan und Südkorea. Am schlimmsten erwischte es den südkoreanischen Markt, wo der Handel zeitweise ausgesetzt wurde.