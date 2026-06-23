🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMarsh & McLennan Cos AktievorwärtsNachrichten zu Marsh & McLennan Cos

    Besonders beachtet!

    17 Aufrufe 17 0 Kommentare 0 Kommentare

    Marsh & McLennan Cos Aktie klettert deutlich - 23.06.2026

    Am 23.06.2026 ist die Marsh & McLennan Cos Aktie, bisher, um +6,34 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Marsh & McLennan Cos Aktie.

    Besonders beachtet! - Marsh & McLennan Cos Aktie klettert deutlich - 23.06.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Marsh & McLennan (MMC) ist ein globaler Beratungs- und Versicherungsmaklerkonzern. Kerngeschäft: Risiko- und Versicherungsmakler (Marsh), Rückversicherung (Guy Carpenter), Management- und Strategieberatung (Oliver Wyman), HR- und Benefit-Beratung (Mercer). Starke Marktstellung, v.a. im Commercial-Bereich. Wichtige Konkurrenten: Aon, Willis Towers Watson, Gallagher. USP: Breite Beratungstiefe, globale Präsenz, datengetriebene Risikomodelle.

    Marsh & McLennan Cos Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 23.06.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Marsh & McLennan Cos Aktie. Mit einer Performance von +6,34 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Marsh & McLennan Cos Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -4,02 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 144,23, mit einem Plus von +6,34 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Short
    7.966,98€
    Basispreis
    5,11
    Ask
    × 14,83
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    6.973,41€
    Basispreis
    3,82
    Ask
    × 14,76
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Anstieg bei Marsh & McLennan Cos konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -9,90 % nicht vollständig ausgleichen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Marsh & McLennan Cos Aktie damit um -3,33 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,07 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Marsh & McLennan Cos einen Rückgang von -13,06 %.

    Während Marsh & McLennan Cos heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -1,09 %.

    Marsh & McLennan Cos Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,33 %
    1 Monat -2,07 %
    3 Monate -9,90 %
    1 Jahr -26,21 %
    Stand: 23.06.2026, 18:00 Uhr

    Informationen zur Marsh & McLennan Cos Aktie

    Es gibt 482 Mio. Marsh & McLennan Cos Aktien. Damit ist das Unternehmen 68,73 Mrd.EUR € wert.

    Fokus Aktien mit extremen Handelsvolumen am Dienstag, den 23.06.2026


    Liebe wallstreetONLINE Nutzer, wir stellen Ihnen die Aktien vor, die am Dienstag dem 23.06.2026 eine starke relative Handelsaktivität verzeichnen. Eine Aktie, die trendet, …

    Börsenstart USA - 23.06. - US Tech 100 schwach -2,55 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

    Marsh to Host Second Quarter Earnings Investor Call on July 21


    Marsh (NYSE: MRSH), a global leader in risk, reinsurance and capital, people and investments and management consulting, will announce second quarter financial results via news release on Tuesday, July 21, 2026, before the market opens. The news …

    Marsh & McLennan Cos Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Marsh & McLennan Cos Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Marsh & McLennan Cos Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Marsh & McLennan Cos

    +1,78 %
    +0,63 %
    +0,28 %
    -5,93 %
    -23,19 %
    -14,59 %
    +23,66 %
    +140,53 %
    +317,09 %
    ISIN:US5717481023WKN:858415
    Marsh & McLennan Cos direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Marsh & McLennan Cos Aktie klettert deutlich - 23.06.2026 Am 23.06.2026 ist die Marsh & McLennan Cos Aktie, bisher, um +6,34 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Marsh & McLennan Cos Aktie.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     