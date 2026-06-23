Marsh & McLennan Cos Aktie klettert deutlich - 23.06.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Marsh & McLennan Cos Aktie. Mit einer Performance von +6,34 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Marsh & McLennan Cos Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -4,02 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 144,23€, mit einem Plus von +6,34 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Marsh & McLennan (MMC) ist ein globaler Beratungs- und Versicherungsmaklerkonzern. Kerngeschäft: Risiko- und Versicherungsmakler (Marsh), Rückversicherung (Guy Carpenter), Management- und Strategieberatung (Oliver Wyman), HR- und Benefit-Beratung (Mercer). Starke Marktstellung, v.a. im Commercial-Bereich. Wichtige Konkurrenten: Aon, Willis Towers Watson, Gallagher. USP: Breite Beratungstiefe, globale Präsenz, datengetriebene Risikomodelle.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Anstieg bei Marsh & McLennan Cos konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -9,90 % nicht vollständig ausgleichen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Marsh & McLennan Cos Aktie damit um -3,33 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,07 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Marsh & McLennan Cos einen Rückgang von -13,06 %.

Während Marsh & McLennan Cos heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -1,09 %.

Marsh & McLennan Cos Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,33 % 1 Monat -2,07 % 3 Monate -9,90 % 1 Jahr -26,21 %

Informationen zur Marsh & McLennan Cos Aktie

Stand: 23.06.2026, 18:00 Uhr

Es gibt 482 Mio. Marsh & McLennan Cos Aktien. Damit ist das Unternehmen 68,73 Mrd.EUR € wert.

Liebe wallstreetONLINE Nutzer, wir stellen Ihnen die Aktien vor, die am Dienstag dem 23.06.2026 eine starke relative Handelsaktivität verzeichnen. Eine Aktie, die trendet, …

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

Marsh (NYSE: MRSH), a global leader in risk, reinsurance and capital, people and investments and management consulting, will announce second quarter financial results via news release on Tuesday, July 21, 2026, before the market opens. The news …

Marsh & McLennan Cos Aktie jetzt kaufen?

Ob die Marsh & McLennan Cos Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Marsh & McLennan Cos Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.