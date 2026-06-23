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    KORREKTUR/ROUNDUP 2

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    Koalition einig bei Gesetz für schnellere Verkehrsprojekte

    KORREKTUR/ROUNDUP 2 - Koalition einig bei Gesetz für schnellere Verkehrsprojekte
    Foto: Siarhei - 356130783

    (In der Überschrift muss es richtig heißen "Koalition einig...". Entsprechend geändert wurden auch der erste Absatz. Ein missverständlicher Bezug zu einem Papier des Umweltministeriums wurde entfernt.)

    BERLIN (dpa-AFX) - Nach langem Ringen hat sich die schwarz-rote Koalition auf ein Gesetz zur Beschleunigung von Verkehrsprojekten geeinigt. Das teilten das Umwelt- und das Verkehrsministerium sowie die SPD-Fraktion in Berlin mit. Das sogenannte Infrastruktur-Zukunftsgesetz war innerhalb der Koalition aus CDU, CSU und SPD umstritten.

    Umweltschutz muss teils zurücktreten

    Mit dem Gesetz sollen Straßen, Brücken oder Schienen schneller geplant und gebaut werden können. Zentrale Verkehrsprojekte sollen als Vorhaben des überragenden öffentlichen Interesses eingestuft werden. Die Einstufung soll gerichtlichen und behördlichen Abwägungsentscheidungen ein höheres Gewicht beimessen, sodass die Projekte schneller genehmigt werden können. Am Freitag soll der Bundestag über den Gesetzentwurf abstimmen.

    Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) sagte: "Wir investieren Milliarden in unsere Infrastruktur. Aber Geld allein saniert keine Brücken, modernisiert keine Schienen und beseitigt keine Engpässe." Das Infrastruktur-Zukunftsgesetz stehe für einen "echten Aufbruch" bei Planung, Genehmigung und Umsetzung zentraler Vorhaben. In keiner Weise würden Umweltstandards abgesenkt.

    Schneider will Gewicht auch für Naturflächen

    Umweltminister Carsten Schneider (SPD) bestätigte die Einigung ebenfalls. Er will vermeiden, dass Umweltbelange auf der Strecke bleiben. Wichtige Naturräume wie Moore oder Wälder sollen deshalb nach seinen Plänen einen vergleichbaren gesetzlichen Stellenwert bekommen wie wichtige Infrastrukturvorhaben. Ein entsprechender Gesetzentwurf wurde bislang aber nicht einmal vom Kabinett beschlossen. Schneider betonte bei einer Konferenz des Bundesverbands der deutschen Industrie (BDI), der gefundene Kompromiss umfasse den Schutz von "grüner Infrastruktur" wie Mooren, Flüssen, Wälder und Böden.

    Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) sagte dazu bei der gleichen Konferenz: "Ich sehe mit etwas Sorge, dass jetzt ein Gesetz durch das Umweltministerium vorangebracht werden soll, was sozusagen Natur als Infrastruktur qualifiziert und unsere ganzen Fortschritte, die wir in den letzten Jahren gemacht haben, Infrastrukturbeschleunigung, überragendes öffentliches Interesse, droht zunichtezumachen." Man müsse aufpassen, dass die Beschleunigung am Ende nicht wieder hintanstehe.

    Umweltverband enttäuscht

    Der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) reagierte enttäuscht auf die Einigung. "Die Maßnahmen zur Planungsbeschleunigung, welche an vielen Stellen bestehende Naturschutzstandards schwächen, sind sehr konkret benannt oder bereits umgesetzt", beklagte Nabu-Präsident Jörg-Andreas Krüger. Unklar bleibe aber, wie die Risiken für Natur und Umwelt ausgeglichen werden sollten.

    Die verkehrspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Isabel Cademartori, zeigte sich hingegen zufrieden. "Ein besonderer Erfolg ist, dass wichtige Infrastrukturvorhaben - etwa im Bereich der Energieversorgung sowie bei Seehäfen und Flughäfen - künftig als Vorhaben von überragendem öffentlichem Interesse eingestuft werden. Dadurch erhalten sie eine höhere rechtliche Priorität und können schneller umgesetzt werden", erklärte sie. Beim Natur- und Artenschutz schaffe man "praxistaugliche Lösungen".

    Das Umweltministerium kündigte derweil weitere Vorhaben zum Bürokratieabbau und der Beschleunigung von Verfahren an. Das geht aus einem Papier des Ministeriums zu rund 50 abgeschlossenen, laufenden und geplanten Vorhaben hervor. So sollen an E-Autos künftig keine Umweltplaketten mehr angebracht werden müssen. Berichtspflichten für Unternehmen sollen ebenso entschlackt werden, zum Beispiel zur Nutzung von Einwegplastik./mib/DP/jha







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