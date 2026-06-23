DZ BANK stuft Scout24 auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Aktien von Scout24 mit "Kaufen" und einem fairen Wert von 95 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Internetportalbetreiber habe in den vergangenen Jahren eine Transformation des Geschäftsmodells durchlaufen und sich durch gezielte Zukäufe vom reinen Online-Marktplatz zum integrierten Property-Technology-Ökosystem weiterentwickelt, schrieb Karsten Oblinger in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Scout24 verfüge mit steigenden Kundenzahlen und parallel steigenden durchschnittlichen monatlichen Erlösen pro zahlendem Kunden über zwei Hebel, um das Wachstum aus eigener Kraft anzukurbeln. Ferner seien die Aktien wegen KI-Sorgen historisch niedrig bewertet./rob/laVeröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 16:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 16:53 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,92 % und einem Kurs von 74,40EUR auf Tradegate (23. Juni 2026, 17:55 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Karsten Oblinger

Analysiertes Unternehmen: Scout24

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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