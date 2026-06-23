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    ABO Energy treibt strategische Weiterentwicklung und Finanzierungslösung voran

    ABO Energy stellt die Weichen für eine stabile Zukunft: Mit neuen Partnern, klarer Strategie und straffer Organisation soll das Unternehmen wieder nachhaltig profitabel werden.

    ABO Energy treibt strategische Weiterentwicklung und Finanzierungslösung voran
    Foto: Horst Galuschka - picture alliance/dpa
    • ABO Energy arbeitet intensiv mit Finanzierungspartnern an einer Lösung zur Stärkung der Kapitalbasis, um die langfristige Unternehmensstrategie zu sichern
    • Ein Entwurf des Sanierungsgutachtens aus Mai kam zu der vorläufigen Einschätzung, dass ABO Energy sanierungsfähig ist
    • Zur Unterstützung der Neuausrichtung wurden Boston Consulting Group (Stärkung der Eigenkapitalseite) und Rothschild & Co (Financial Adviser für die Finanzierer bei der Bilanzrestrukturierung) mandatiert
    • Verhandlungen mit den Finanzierungspartnern über eine tragfähige Sanierungslösung laufen; konkrete Entscheidungen sind in Vorbereitung und werden kapitalmarktrechtlich angekündigt
    • Ziel bleibt, im Geschäftsjahr 2027 operativ (EBITDA) wieder profitabel zu wirtschaften durch Fokus auf Pipeline-Rentabilität, Kernkompetenzen in margenstarken Märkten und eine verschlankte Organisation
    • Operativ macht ABO Energy Fortschritte bei der Transformationsagenda mit Maßnahmen zu Transparenz, effizienteren Strukturen und klaren Verantwortlichkeiten, um nachhaltige Profitabilität und Wachstumspotenziale zu schaffen

    Der Kurs von ABO Energy lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,5150EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,19 % im Minus.


    ABO Energy

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    ISIN:DE0005760029WKN:576002
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