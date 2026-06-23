EuroStoxx gerät in den Sog der asiatischen Börsen

Der Schweizer SMI legte um 0,45 Prozent auf 13.910,70 Punkte zu. Er profitierte von seinen robusten defensiven Schwergewichten Novartis , Nestle und Swisscom ./la/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nestle Aktie

Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,61 % und einem Kurs von 133,9 auf Lang & Schwarz (23. Juni 2026, 18:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nestle Aktie um +2,04 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,76 %.

Die Marktkapitalisierung von Nestle bezifferte sich zuletzt auf 224,27 Mrd..

Nestle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9200 %.

Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 87,30CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 100,00CHF was eine Bandbreite von -14,99 %/+14,88 % bedeutet.