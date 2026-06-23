Aktien Europa Schluss
EuroStoxx gerät in den Sog der asiatischen Börsen
PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die schwachen asiatischen Börsen haben den EuroStoxx 50 am Dienstag in Mitleidenschaft gezogen. Gewinnmitnahmen bei den im Zuge des Hypes rund um Künstliche Intelligenz heiß gelaufenen Halbleitertiteln bestimmten das Geschehen.
Der Leitindex der Eurozone büßte 1,28 Prozent auf 6.230,55 Punkte ein. Außerhalb der Eurozone gab der britische FTSE 100 geringfügig auf 10.428,85 Punkte nach.
Der Schweizer SMI legte um 0,45 Prozent auf 13.910,70 Punkte zu. Er profitierte von seinen robusten defensiven Schwergewichten Novartis , Nestle und Swisscom ./la/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nestle Aktie
Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,61 % und einem Kurs von 133,9 auf Lang & Schwarz (23. Juni 2026, 18:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nestle Aktie um +2,04 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,76 %.
Die Marktkapitalisierung von Nestle bezifferte sich zuletzt auf 224,27 Mrd..
Nestle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9200 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 87,30CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 100,00CHF was eine Bandbreite von -14,99 %/+14,88 % bedeutet.