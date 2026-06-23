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    Die Inflation steigt

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    Bank of America: Fed wird die Zinsen dreimal anheben

    Wenn nicht alle guten Dinge drei sind: Die BofA geht davon aus, dass die Fed in diesem Jahr noch dreimal den Zinshammer schwingen wird.

    Die Inflation steigt - Bank of America: Fed wird die Zinsen dreimal anheben
    Foto: Will Oliver - EPA

    Der Grund: Die hartnäckig hohe Inflation und der zunehmend restriktive Ton des neuen Fed-Vorsitzenden Kevin Warsh.

    In einer am Montag veröffentlichten Analyse revidierten die Ökonomen der Bank ihre bisherige Einschätzung. Noch vergangene Woche waren sie davon ausgegangen, dass die Federal Reserve (Fed) die Zinsen unverändert lassen würde. 

    Nach einer Neubewertung der aktuellen Wirtschaftslage sowie der jüngsten Aussagen von Warsh änderte die Bank jedoch ihre Prognose. Die Analysten erwarten nunmehr, dass der am Donnerstag erscheinende Bericht zu den Kernpreisen der privaten Konsumausgaben (Core PCE) eine jährliche Teuerungsrate von 3,5 Prozent ausweisen wird. 

    Im Ergebnis könnte dies, so die Analysten weiter, Zinserhöhungen um insgesamt 75 Basispunkte beziehungsweise 0,75 Prozentpunkte beim Leitzins der US-Notenbank bedeuten.

    "Das Inflationsproblem der Fed hat sich eindeutig verschärft", schreibtder Bank-of-America-Ökonom Aditya Bhave. "Die Fed war zunächst bereit, über die Auswirkungen der Zölle hinwegzusehen. Nach der jüngsten Serie von Angebotsschocks verliert sie jedoch zunehmend die Geduld. Gleichzeitig ist der inflationsdämpfende Effekt des Immobilienmarktes weitgehend ausgelaufen, während die Inflation im Dienstleistungssektor weiterhin bemerkenswert hartnäckig bleibt."

    Die Preissteigerungen beschleunigten sich bereits 2021 und führten letztlich zur höchsten Inflation seit vier Jahrzehnten. Damals bezeichneten Notenbankvertreter die Entwicklung weitgehend als vorübergehend.

    Zwar sei eine Zinserhöhung bereits im Juli "durchaus möglich", doch wahrscheinlicher sei, dass die Fed zunächst die Konjunktur- und Inflationsdaten des Sommers abwartet, bevor sie ihren nächsten Schritt festlegt. Ebenso könnte die Notenbank mit weiteren Maßnahmen bis nach den Kongresswahlen im November warten.

    Darüber hinaus schließt Bhave sogar stärkere Zinserhöhungen als die derzeit erwarteten 75 Basispunkte nicht aus. 

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

     

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