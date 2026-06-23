Axon Enterprise Aktie stark gefragt - +7,39 % - 23.06.2026

Die Axon Enterprise Aktie kann am heutigen Handelstag um +7,39 % auf 386,40€ zulegen. Das sind +26,60 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Axon Enterprise Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,28 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 386,40€, mit einem Plus von +7,39 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Axon Enterprise ist ein führendes Unternehmen im Bereich nicht-tödlicher Sicherheitslösungen, bekannt für seine TASER-Geräte und Körperkameras. Es bietet innovative Softwarelösungen zur Beweissicherung und hat eine starke Marktstellung im Sicherheitssektor. Wichtige Konkurrenten sind Motorola Solutions und Digital Ally. Axons Alleinstellungsmerkmale sind die Integration von Hardware und Software sowie der Fokus auf ethische Sicherheitslösungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kurs der Axon Enterprise Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -16,74 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Axon Enterprise Aktie damit um -7,81 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,13 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Axon Enterprise -26,43 % verloren.

Während Axon Enterprise heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -2,55 %. Damit gehört Axon Enterprise heute zu den auffälligeren Werten.

Axon Enterprise Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -7,81 % 1 Monat +7,13 % 3 Monate -16,74 % 1 Jahr -47,31 %

Informationen zur Axon Enterprise Aktie

Stand: 23.06.2026, 19:00 Uhr

Es gibt 81 Mio. Axon Enterprise Aktien. Damit ist das Unternehmen 31,11 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

So schlagen sich die Wettbewerber von Axon Enterprise

Panasonic Holdings, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -4,61 %. Motorola Solutions notiert im Plus, mit +0,49 %. L3Harris Technologies notiert im Plus, mit +2,36 %.

Axon Enterprise Aktie jetzt kaufen?

Ob die Axon Enterprise Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Axon Enterprise Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.